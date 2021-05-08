В Москве осталось 4095 ветеранов-фронтовиков ВОВ

В Москве осталось в живых 4095 ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram -канале.

«В Москве осталось всего ветеранов-фронтовиков 4095 человек. Если брать вместе с тружениками тыла, то 37 351 человек.», – написал он.

Как сообщили на сайте мэра Москвы, в этом году ветераны получат материальную помощь в размере от 10 до 25 тысяч рублей. Уточняется, что выплаты положены: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»; инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны; участникам обороны Москвы; жителям блокадного Ленинграда; вдовам военнослужащих, погибших в годы войны; лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны; бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто; труженикам тыла; гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.

Отмечается, что в 2020 году (к 75-летию Великой Победы) размер выплат был увеличен в 2,5–3 раза и в этом году по решению мэра Москвы Сергея Собянина увеличенные размеры выплаты будут сохранены. Как ожидается, материальную помощь получат 83 228 человек.

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Российской Федерации проживает 1,2 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны.