На "метеозащиту" на параде в Москве потратят 417 млн. На подарки ветеранам – 9,2 млн

В 2021 году на празднование Дня Победы в Москве потратят чуть меньше, чем в 2020 году (более 1 миллиарда рублей) – 855,4 миллиона рублей.

Такую сумму «Открытые медиа» насчитали на тендерах Минобороны, мэрии Москвы и Управления делами президента.

В этом году парад в столице пройдет с участием более 190 единиц техники, 12 тысяч человек, исторической техники и 76 единиц авиации. Известно, что генеральную репетицию в Москве все участники проходили без масок.

Больше всего денег уйдет к «Агентству атмосферных технологий» – 417,4 миллиона рублей. Они будут заняты «метеозащитой» в день проведения парада.

На праздничные наборы для ветеранов в московском департаменте соцзащиты было выделено 9,2 миллиона рублей.