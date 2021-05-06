Лукашенко в этом году оставит ветеранов без выплаты в честь Дня Победы

В Беларуси ветераны Великой Отечественной войны в этом году останутся без единовременных праздничных выплат. Эту информацию официально подтвердила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Республики.

«Выплат, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено», — заявили в ведомстве в ответ на соответствующий вопрос журналистов (цитата по TUT.BY).

При этом в стране за год почти в полтора раза снизилось число ветеранов ВОВ. По ситуации на 1 апреля в стране их осталось лишь 3337 человек, то есть на 1469 человек меньше, чем было в прошлом году.

Впрочем, широкое празднование Дня Победы власти Беларуси все же проведут. В Минске намерены чествовать государственный флаг и герб, запускать в небо красно-зеленые шары и устроить фейерверк. На всё на это выделят не менее 660 тысяч белорусских рублей или порядка 20 миллионов рублей российских. Празднования затронут и регионы.

В России в отличие от Беларуси выплаты ветеранам будут, однако, как ранее писал Sobesednik.ru, по сравнению с соседями по СНГ они будут весьма скромными. Если в РФ ветеранам дадут по 10 тысяч рублей, то в Узбекистане — по 85 тысяч рублей, а в Казахстане — по 174 тысяч рублей.