Соцсети хотят заставить открыть представительства в РФ под угрозой блокировки

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштей («Единая Россия») сообщил, что в новом законопроекте, разрабатываемом депутатами, содержится пункт, который вынудит все иностранные сайты с посещаемостью более 500 тысяч человек в день — а это в том числе все крупные соцсети — открывать в РФ свои представительства, делами которых сможет полноценно заниматься российский суд.

«Официальные представительства (филиалы), должны [будут] в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях», — пишет г-н Хинштей в своем Telegram-канале.

Чтобы этот акт законотворчества депутатов «Единой России» не был проигнорирован соцсетями, как это произошло с рядом других национальных законов, в проекте предусмотрена ответственность за отказ исполнять его: соцсетям могут запретить размещать рекламу, получать деньги от россиян, оперировать персональными данными или даже «ограничить доступ» к ним, то есть заблокировать.

Впрочем, почти все крупные соцсети уже и без того находятся под постоянной угрозой блокировки из-за ряда других законов, а закрытие рекламы в них может нанести серьезный урон рекламному рынку в России.