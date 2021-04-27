Владислав Иноземцев: в рискованных ситуациях Путин никогда не действует открыто и смело

Первая половина 2021 года оказалась чрезвычайно богата целым набором ключевых политических событий. Возвращение Навального, его арест и осуждение, январские и апрельские митинги, пересуды и ожидания послания Путина, а также его долгожданное оглашение, конфронтация в отношениях с Западом, громкие дипломатические скандалы и «почти война» в соседней Украине. Иными словами, работы у политологов было предостаточно.

Причем одними из наиболее обсуждаемых тем последних недель стали вовсе не скандальные заявления Джо Байдена о Путине, не его звонок российскому президенту с предложением провести встречу на нейтральной территории, и даже не взаимная высылка дипломатов. Напротив, наибольший интерес наблюдателей сосредоточен на ближайшем внешнем контуре. Речь о росте напряженности возле украинских границ. Давно уже не секрет, что ряд политологов всерьез ожидали от российского президента объявления об операции по «принуждению Киева к миру» или хотя бы о присоединении республик Донбасса к России. Ничего подобного, разумеется, не произошло. В связи с этим большая часть ожиданий и чаяний сторонников «жесткого сценария» тут же сместилась в сторону недавней встречи Путина и Лукашенко в Москве, тем более что последний и сам анонсировал некое судьбоносное решение, давая массу поводов говорить о возможной интеграции двух стран и едва ли не поглощении Республики Российской Федерацией. Но и эти ожидания оказались в известной степени обмануты.

Между тем, как утверждает известный российский экономист и глава Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, война с Украиной и присоединение Белоруссии являются нереализуемыми в текущих условиях сценариями, поскольку это не входит в круг ключевых интересов Кремля. Российские власти, убежден эксперт, заинтересованы в сохранении текущих позиций. Свои мысли эксперт подробно изложил в посте, опубликованном Telegram-каналом «Кремлевский безБашенник».

«На минувшей неделе довольно часто обсуждались имперские амбиции российского президента Путина. Сначала дискуссия была спровоцирована повышенной концентрацией российских войск близ украинской границы, а после – на фоне визита в Кремль белорусского президента Александра Лукашенко. Убежденность экспертов в том, что Кремль намерен продолжить «возрождение СССР», трансформировалась в разговоры о том, что отвод войск от границы с Украиной – обманный маневр, а присоединение Белоруссии – это своего рода идея фикс для Кремля.

Как мне кажется, оба предположения являются ошибочными, а повторение событий 2014 года и вовсе нереально. Хочу заранее отметить, что, безусловно, многие поступки Москвы выглядят иррациональными, но ни один из них пока не стал самоубийственным, в противном случае Путин не продержался бы у власти столько времени. Российские власти, с одной стороны, довольно успешно эксплуатируют внешнеполитическую повестку во внутренних целях, а с другой – стремятся обойтись малыми силами. В случаях, когда для вмешательства есть формальные основания, как это произошло в Грузии или Сирии, Кремль предпочитает действовать напролом. Но там, где такие поводы отсутствуют, в дело вступают «вежливые люди» без знаков отличия. То есть в рискованных ситуациях Владимир Путин никогда не действует открыто и смело.

Именно по этой причине очень сложно предположить, что сконцентрированные у границ свыше 100 тысяч российских военных могут вторгнуться в Украину из Крыма и Донбасса, или что Москва рискнет выдвинуть армию в Белоруссию. И дело тут вовсе не в экономике, тем более что Крым вполне можно обеспечить водой из Кубани, а Белоруссия не обходится России настолько дорого – дело в политических и военных вопросах.

К примеру, война с Украиной силами российских ВС обернется тысячами убитых, поскольку ВСУ сегодня намного лучше оснащены и готовы к боевым действиям, чем семь лет тому назад. А еще есть катастрофические санкции стран Запада вместе с реальным риском появления сил НАТО у границ РФ.

Что касается присоединения Белоруссии, то это сопряжено с появлением еще девяти миллионов граждан России, которые обладают значительно большим чувством собственного достоинства, чем сами россияне, кроме того, они намного более ориентированы на Европу. И оба этих обстоятельства интересам Кремля не отвечают, его задача – монотонное и эффективное ограбление собственного населения. И самое жадное за все последние годы президентское послание свидетельствует именно об этом.

Так что наиболее правильным с позиции власти сегодня выглядит именно сохранение «статуса кво» во всех возможных сферах на максимально продолжительный период времени. И самым вероятным предметом в предстоящих переговорах с Джо Байденом станет «замораживание ситуации» на внешнем контуре и обмен карт-бланшами во всех внутренних политических процессах», –утверждает эксперт.