Паника с истерикой: что происходило на украинском ТВ после разговора Байдена с Путиным

Вчерашний звонок американского президента Джо Байдена его российскому коллеге Владимиру Путину ожидаемо вызвал огромный интерес со стороны украинских политиков, экспертов и журналистов. С тех пор местные СМИ активно стараются расшифровать посылы, которые могли содержаться в диалоге двух лидеров, хотя и вынуждены при этом ориентироваться исключительно на официальные отчеты внешнеполитических ведомств России и США.

Как бы там ни было, но, вопреки всем ожиданиям, в Украине беседа Байдена и Путина, а также информация о том, что глава Белого дома пригласил российского лидера на саммит на нейтральной территории особого оптимизма не вызвала. Напротив, на местных телеканалах активно обсуждаются тезисы, согласно которым Байден готов договариваться с Москвой в ущерб интересам Киева, а потому война, о высоком риске возникновения которой говорят уже не первую неделю, продолжает становиться все более реальным итогом.

Так, в эфире телеканала «Украина 24» Гордон и Илларионов решили подробно оценить состоявшуюся беседу президентов США и РФ, оценив дальнейшие перспективы Украины в данном контексте. И, судя по риторике экспертов, в их рядах зреет тревога, если не паника. Первым делом, участники решили обсудить недавний звонок Джо Байдена российскому президенту Владимиру Путину.

«Прежде всего, я должен сказать, что очень полезным является сравнение пресс-релизов Белого дома и Кремля – о чем они говорят, о чем не говорят. Из этого складывается достаточно ясное впечатление о позициях обеих сторон. Из того, что сейчас видно по пресс-релизам ясно, что Байден продолжает политику поощрения Кремля, которую он проводил с момента инаугурации, и просто сделал еще один шаг, гораздо более радикальный шаг, по сравнению с теми, которые он делал до этого. Такой шаг не может сделать ничего, кроме как в очередной раз поощрить Путина к более агрессивным действиям.

По пресс-релизу, который опубликован Кремлем, обнародовано как минимум пять областей сотрудничества, предложенных Байденом: обеспечение стратегической стабильности, контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане и климатические проблемы. Владимир Путин, естественно, легко отдал то, что ему вообще ничего не стоит. Также он согласился поучаствовать в абсолютно бессмысленном климатическом саммите. Это ему ничего не стоит.

В пресс-релизе Кремля есть слова про Украину, но там сказано то, что Путин высказал свое видение разрешения украинской ситуации. Также оба пресс-релиза говорят о том, что Байден предложил Путину встретиться. Еще месяц назад я говорил, что меня очень настораживает позиция американской администрации, которая шаг за шагом ухудшает положение Украины. К большому сожалению, этот процесс не только не остановился, он, наоборот, ускорился.

Видно, что администрация президента Украины осознает серьезность ситуации, и с этой точки зрения понятно обращение Зеленского к Байдену о том, что «слова поддержки – это хорошо, но хотелось бы видеть действия». К сожалению, вместо реальной поддержки Украины Байден сделал то, что сделал: он пошел навстречу Владимиру Путину, договариваясь с ним по вопросам, которые представляют для него интерес, и которые являются, по сути, «зеленым светом» для России в вопросах Украины.

Также была информация, что руководитель офиса Зеленского предложил разместить американские ракеты на территории Украины – к большому сожалению, уже поздно. В нынешней ситуации по-настоящему защитить Украину могло бы размещение американских войск на украинской территории. Если этого не произойдет, то наверняка в Украине в ближайшем будущем развернутся боевые действия с непредсказуемым результатом. Вероятнее всего, война может начаться в конце июня», - рассказал Илларионов.

В этот момент известный украинский журналист Дмитрий Гордон обратился к собеседнику с вопросом о том, будет ли Беларусь «следующей жертвой России» и пойдет ли Россия на Украину войной.