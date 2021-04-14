Паника с истерикой: что происходило на украинском ТВ после разговора Байдена с Путиным

Вчерашний звонок американского президента Джо Байдена его российскому коллеге Владимиру Путину ожидаемо вызвал огромный интерес со стороны украинских политиков, экспертов и журналистов. С тех пор местные СМИ активно стараются расшифровать посылы, которые могли содержаться в диалоге двух лидеров, хотя и вынуждены при этом ориентироваться исключительно на официальные отчеты внешнеполитических ведомств России и США.
Как бы там ни было, но, вопреки всем ожиданиям, в Украине беседа Байдена и Путина, а также информация о том, что глава Белого дома пригласил российского лидера на саммит на нейтральной территории особого оптимизма не вызвала. Напротив, на местных телеканалах активно обсуждаются тезисы, согласно которым Байден готов договариваться с Москвой в ущерб интересам Киева, а потому война, о высоком риске возникновения которой говорят уже не первую неделю, продолжает становиться все более реальным итогом.
Так, в эфире телеканала «Украина 24» Гордон и Илларионов решили подробно оценить состоявшуюся беседу президентов США и РФ, оценив дальнейшие перспективы Украины в данном контексте. И, судя по риторике экспертов, в их рядах зреет тревога, если не паника. Первым делом, участники решили обсудить недавний звонок Джо Байдена российскому президенту Владимиру Путину.
«Прежде всего, я должен сказать, что очень полезным является сравнение пресс-релизов Белого дома и Кремля – о чем они говорят, о чем не говорят. Из этого складывается достаточно ясное впечатление о позициях обеих сторон. Из того, что сейчас видно по пресс-релизам ясно, что Байден продолжает политику поощрения Кремля, которую он проводил с момента инаугурации, и просто сделал еще один шаг, гораздо более радикальный шаг, по сравнению с теми, которые он делал до этого. Такой шаг не может сделать ничего, кроме как в очередной раз поощрить Путина к более агрессивным действиям.
По пресс-релизу, который опубликован Кремлем, обнародовано как минимум пять областей сотрудничества, предложенных Байденом: обеспечение стратегической стабильности, контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане и климатические проблемы. Владимир Путин, естественно, легко отдал то, что ему вообще ничего не стоит. Также он согласился поучаствовать в абсолютно бессмысленном климатическом саммите. Это ему ничего не стоит.
В пресс-релизе Кремля есть слова про Украину, но там сказано то, что Путин высказал свое видение разрешения украинской ситуации. Также оба пресс-релиза говорят о том, что Байден предложил Путину встретиться. Еще месяц назад я говорил, что меня очень настораживает позиция американской администрации, которая шаг за шагом ухудшает положение Украины. К большому сожалению, этот процесс не только не остановился, он, наоборот, ускорился.
Видно, что администрация президента Украины осознает серьезность ситуации, и с этой точки зрения понятно обращение Зеленского к Байдену о том, что «слова поддержки – это хорошо, но хотелось бы видеть действия». К сожалению, вместо реальной поддержки Украины Байден сделал то, что сделал: он пошел навстречу Владимиру Путину, договариваясь с ним по вопросам, которые представляют для него интерес, и которые являются, по сути, «зеленым светом» для России в вопросах Украины.
Также была информация, что руководитель офиса Зеленского предложил разместить американские ракеты на территории Украины – к большому сожалению, уже поздно. В нынешней ситуации по-настоящему защитить Украину могло бы размещение американских войск на украинской территории. Если этого не произойдет, то наверняка в Украине в ближайшем будущем развернутся боевые действия с непредсказуемым результатом. Вероятнее всего, война может начаться в конце июня», - рассказал Илларионов.
В этот момент известный украинский журналист Дмитрий Гордон обратился к собеседнику с вопросом о том, будет ли Беларусь «следующей жертвой России» и пойдет ли Россия на Украину войной.
«Что касается первого вопроса (про Беларусь), то это, по сути, уже произошло. Несмотря на формальные заявления Лукашенко, реальный контроль над Беларусью серьезным образом вырос за последнее время. Что касается возможной агрессии против Украины, то война уже идет на протяжении семи лет. Здесь принципиальной разницы нет. Но стоит отметить, что после прихода Байдена на пост президента США интенсивность столкновений на линии соприкосновения значительно увеличилась», – заключил Илларионов.