Присоединение Донбасса по крымскому сценарию: объявит ли Путин о новой операции?

От послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию ожидают очень многого, правильнее будет даже говорить, слишком многого. Здесь и «вертолетная раздача денег», и определение нового вектора внутренней и внешней политики, и ответ Западу, и старт предвыборной кампании в Госдуму перед осенним голосованием, и, возможно, даже обозначение хотя бы косвенных параметров обсуждаемого уже не первый год транзита.

Особенно интересным послание стало на фоне недавнего обострения в отношениях с США и НАТО, а также усиления напряженности по украинскому вопросу. Конфликт на востоке Украины и текущий подвешенный статус самопровозглашенных республик Донбасса на фоне стягивания сторонами процесса войск порождает все больше разговоров в ключе потенциального вооруженного конфликта между Киевом и Москвой.

В связи с этим ряд экспертов начали говорить о том, что в своем послании 21 апреля Путин вполне может объявить о том, что Луганская и Донецкая республики входят в состав России по тому же сценарию, который в свое время был применен к Крыму.

Между тем, эксперты полагают, что у этого сценария есть, в общем-то, не очень много шансов на реализацию. К примеру, как пишет в своем авторском Telegram-канале политолог Максим Жаров, такой поворот событий возможен лишь при соблюдении двух конкретных условий.

«Слухи о том, что российский президент Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию объявит о присоединении ЛНР и ДНР к России, больше похожи на чью-то злонамеренную провокацию, которая делается исподтишка.

Срочное присоединение ЛНР и ДНР к России по «крымскому сценарию» возможно лишь в двух случаях.

Во-первых, это возможно, если ВСУ перейдут в масштабное наступление, которое силы республик сдержать самостоятельно не смогут. Во-вторых, такой сценарий возможен в случае, если Украина на официальном уровне, устами президента Владимира Зеленского, объявит о своем полном выходе из Минских соглашений.

Но на данный момент ни один из этих вариантов не просматривается. Впрочем, не исключено, что в послании Путиным как раз и будут сформулированы те условия, при которых вхождение республик Донбасса в состав России станет неизбежным», – отмечает эксперт.