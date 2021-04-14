Экс-министр экономики РФ рассказал, о чем Владимир Путин объявит в своем послании

Ровно неделя осталась до послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое должно состояться 21 апреля. От этого мероприятия многие ожидают целого ряда важных заявлений, которые касаются как социальной и экономической политики государства, так и внутренней и внешней повестки.

А вот бывший министр экономики России Андрей Нечаев считает, что ожидать от предстоящего мероприятия чего-то особенного в действительности не стоит. Как высказался политик в эфире телеканала «Дождь», скорее всего, глава государства заявит о том, что России удалось пройти кризис в условиях пандемии намного лучше большинства стран, а также объявит о новых мерах экономической и социальной поддержки бизнеса и населения. При этом, убежден он, на те шаги, в которых действительно нуждается страна и ее население, власти вряд ли пойдут.

Андрей Нечаев // Фото: Global Look Press

– Я могу многих расстроить, но я от послания Владимира Путина ничего не жду, – признался Нечаев.

– Я не жду никаких прорывных решений – такого рода документы, выступления в большей степени имеют пропагандистский характер, чем являются реальным планом будущей экономической жизни.

Путин наверняка скажет, что Россия прошла пандемический кризис гораздо лучше, чем многие страны (что в терминах темпов падения ВВП является правдой), что правительство и президент замечательно действовали в противостоянии этому кризису.

Я, правда, этот оптимизм не разделяю, потому что антикризисные меры были недостаточными или неэффективными.

Скорее всего, в качестве конструктивных предложений речь пойдет о том, что будут новые льготы или продолжение старых, новые налоговые каникулы, новые кредитные каникулы и так далее. С моей точки зрения, надо просто напрямую раздать деньги наиболее пострадавшим от кризиса гражданам и бизнесу. Ни льготы, ни каникулы – просто раздать деньги.

Помимо всего прочего, это спровоцирует рост спроса, в том числе и на отечественную продукцию, что поддержит экономический рост, который так резонно беспокоит наше правительство. Впрочем, вряд ли на такое пойдут. Также я полагаю, что Владимир Путин объявит о нескольких крупных инфраструктурных проектах.