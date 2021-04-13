Bloomberg: засевшее в бункере правительство РФ ищет деньги на послание Путина

В правительстве началась подготовка к посланию президента Владимира Путина к Федеральному собранию, которое назначено на 21 апреля. Как пишет Bloomberg, Путин решил, что на нем объявит об огромных расходах российского бюджета, чтобы запустить рост экономики после пандемии. Приготовления идут в сверхсекретном формате. Всё это делается перед выборами, что также важно для властей, учитывая низкие рейтинги «Единой россии» и падение доходов населения.

Чтобы найти деньги на всё это, правительство во главе с премьером Михаилом Мишустиным заседает в тайном бункере, расположенном напротив Белого дома через Москву-реку. Утверждается, что, чтобы попасть внутрь, нужно пройти специальное цифровое сканирование лица. Отмечается также, что этот «бункер» оборудован по последнему слову техники.

Перед кабмином стоит задача сперва найти деньги, а потом решить, на какие из инфраструктурных проектов их нужно пустить. Также планируются новые выплаты и льготы для населения, которые должны компенсировать падение доходов. Среди возможных источников финансирования выделяют Фонд национального благосостояния, ослабление бюджетного правила (то есть за счет изъятия части сверхдоходов от нефти), перераспределение между проектами, а также повышение налоговой нагрузки.

Причем другим важным спором является вопрос о том, как много денег целесообразно выделить. Слишком большие вливания могут разогнать инфляцию, что приведет к необходимости поднимать процентную ставку, предупреждали ранее в Центробанке.