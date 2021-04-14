Россияне получат большие деньги: политолог о социальной части послания Путина

В последние дни дискуссия вокруг возможного содержания послания российского президента Владимира Путина обрела яркий социальный окрас. Прогнозы многих экспертов, публикации СМИ и даже ряд намеков и утечек от представителей власти активно намекают на то, что одним из ключевых тезисов в выступлении главы государства станет введение новых видов государственной поддержки населения.

Причем в этот раз о будущей социальной помощи гражданам страны говорят в разрезе планируемого властями объявления «победы» над коронавирусом и выводе страны из послепандемического кризиса. Возможно, именно этим и обусловлен тот факт, что в отношении этих мер сегодня все чаще звучит оценочное словосочетание «вертолетная раздача» денег. Доходит до того, что отдельные эксперты всерьез обсуждают слухи о возможном введении в стране базового безусловного дохода – ежемесячных выплат гражданам определенной суммы без каких-либо условий.

И, как считает российский политолог Андрей Колесников, все эти разговоры на самом деле не лишены логики, поскольку в условиях отсутствия роста ВВП и падения реальных доходов населения у властей остался лишь один выход – масштабные государственные инвестиции, в том числе в личное благосостояние граждан. В интервью RTVI эксперт также подчеркнул, что главное в данном случае избежать выделения масштабных средств на реализацию очередных инфраструктурных проектов, поскольку деньги при таком развитии событий будут в большинстве своем попросту разворованы.

«Если правительство действительно пишет программу тотального форсированного расходования средств, то очевидно, что месседж послания Путина будет такой, что граждане получат большие деньги. Это связано с тем, что ВВП не растет, и здесь государство других инструментов, кроме государственных инвестиций, не видит.

Основной причиной, конечно, является нескончаемое за последние годы падение реальных доходов населения. На фоне инфляции это огромная социальная проблема, и правительство вынуждено покупать лояльность населения, тем более в преддверии выборов», – отметил Колесников.