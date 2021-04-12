"Напряженность достигла максимума": СМИ о главных целях послания Путина

В рамках широкой дискуссии о предстоящем послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое должно быть озвучено уже 21 апреля, эксперты, как правило, дают прогнозы на содержание и ключевые его тезисы. Однако о целях тех или иных тем, которые планирует поднять глава государства, выступая перед членами обеих палат российского парламента, прежде говорили мало. Между тем, ими и будет определяться само содержание президентской речи.

К примеру, как считают авторы популярного Telegram-канала «Как-то вот так», ключевые цели для Кремля на ближайшее время – снятие напряженности в правящих элитах, которое в последнее время достигло максимальных значений, повышение рейтингов власти, демонстрация запроса на консолидацию, выход страны из «постковидного» кризиса и многое другое. Все это, добавляют они, и будет отражено в послании.

«Ожидания от послания Путина снова ушли в рост. Кроме определения даты оглашения послания Федеральному собранию на 21 апреля уже названо место мероприятия – ЦВЗ «Манеж», а саму речь с подачи Кремля уже начали понемногу называть «постковидной». И на самом деле, главе государства предстоит рассказать об успехах в борьбе с коронавирусом для того, чтобы открыть в стране новый политический сезон и «вывести» ее из карантинов в обычную жизнь – к моменту роста темпов вакцинации в стране «постковидная» эпоха должна уже стать реальностью.

Вместе с будущими тезисами по поводу пандемии в Кремле также анонсируют объявление новых мер поддержки населения, привлекая к экранам 21 числа всех граждан сразу. Более того, все меры помощи государства для широких слоев российского населения позволяют повысить рейтинги президента, которые просели за то время, что ему приходилось находиться в бункере, на них же отразились и протесты оппозиции. Как задумали в Кремле: все негативные эффекты должны остаться в прошлом «ковидном» кризисе, а после него отношения между гражданами и властью обнулятся.

Само же обращение Владимира Путина к членам Федерального собрания должно вживую собрать в Манеже рекордное количество участников, чтобы продемонстрировать консолидацию всех уровней российских элит на фоне любых внутренних и внешних кризисов, а вместе с тем доказать представителям этих самых элит, что успехи Системы по всем направлениям – конфликт с США и Украиной, Карабах, экономика, вакцина – являются существенными, и что Кремль ожидает всеобщего объединения для сохранности Системы и ее последующего укрепления. На этом фоне активная раскачка напряженности вокруг Донбасса призвана дотянуть конфликт до 21 апреля с отсутствием какого-либо обострения, чтобы в очередной раз доказать способность российского президента одним только словом остановить любой конфликт.

Следует ожидать и новых кадровых ротаций – отставки губернаторов точно показали желание Кремля обновить Систему власти и планы продвинуть это обновление на более высокие уровни. Кроме того, уже любые кадровые перестановки превратились в часть «транзита», подробности развития которого также ожидают от предстоящего послания в элитах.

Одним из важных политических, социальных и кадровых трендов Кремля в обозримом будущем может стать волонтерство, как способ вхождения новых лиц в Систему, а также в рынки труда, поскольку является вкладом в рост лояльности. Накопленная в вертикали власти на всех уровнях напряженность уже достигла максимума, и эту напряженность терапевтическим эффектом должна, что вполне ожидаемо, снять именно речь президента Путина», – пишут авторы канала.