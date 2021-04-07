"Людям нужно что-то раздать": политолог о ключевых аспектах послания Путина

Сегодня уже можно принимать ставки на вероятность довольного простого и, кажется, вполне неочевидного события: перестанут ли эксперты, журналисты и политологи обсуждать послание российского президента Федеральному собранию до 21 апреля – дня, когда это послание должно быть озвучено. Причем, коэффициенты в данном случае будут в пользу версии, при которой слушать прогнозы о содержании и смыслах выступления главы российского государства предстоит до 20 апреля включительно.

Как бы там ни было, но от самой дискуссии, похоже, никуда не деться. Тем более что в сложившейся обстановке, с учетом внешнего давления и внутренней турбулентности, послание на самом деле обретает некий сакральный смысл, хотя еще пару лет назад над подобным выражением большинство бы только смеялось, повторяя тезисы о том, что послание – стандартный программный документ, не имеющий ничего общего с вызовами.

Однако в Кремле однажды решили иначе, а потому с недавних пор выступление Владимира Путина перед членами обеих палат парламента обрело куда больший вес. Вспомнить хотя бы прошлогоднее обращение главы государства, по итогам которого в отставку отправился весь состав Кабмина, возглавляемого Медведевым – человеком, которому, как было принято считать, Путин безоговорочно доверяет.

А потому в нынешнем году многие вполне резонно ожидают от Владимира Владимировича новых неожиданных и важных ходов. К примеру, ключевой нитью через всю дискуссию о возможном содержании выступления президента проходит социальная тема, поскольку в преддверии парламентских выборов и в условиях, когда власть все больше теряет доверие россиян, просто необходимо выводить общественный договор на принципиально новый уровень. В противном случае протестное голосование может обернуться для партии власти и Кремля большими неожиданностями.

Похожей точки зрения придерживается известный российский политолог Екатерина Шульман. О своих ожиданиях от запланированного на 21 апреля мероприятия она подробно рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Чего нам ожидать от послания президента? В каждом его послании есть внутриполитическая и внешнеполитическая составляющие, тем более ближе к парламентским выборам людям необходимо что-то раздать. В то же время послание – это весьма единообразный документ. Все-таки надо как-то выигрывать выборы, и одними фальсификациями здесь сыт не будешь. Нужно как-то взбодрить свой "ядерный" электорат. Поэтому, если будет выбрана именно тема бедности, то этот выбор можно будет считать весьма рациональным», – отметила Шульман