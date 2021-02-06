Путин, Кривоногих, Песков: социолог Игорь Чубайс рассказал о расколе элит в Кремле

Начиная с осени 2020 года Россия словно вступила в новый период своей истории, в особенности это касается основных политических процессов в стране. Вот уже около полугода общественность наблюдает за массированной информационной атакой на президента Владимира Путина и его ближайшее окружение.

Громкие заявления ряда спикеров о подковерной борьбе за власть и возможной скорой отставке главы государства, скандальные расследования и мрачные прогнозы политологов – и все это на фоне не менее громкой истории с оппозиционером Алексеем Навальным, которая, снова-таки, началась примерно полгода тому назад и пока еще не достигла развязки. Причем, у большинства экспертов свое мнение относительно того, какими могут быть причины происходящего. Кто-то уповает на проделки Запада, другие считают процесс следствием действий российских властей за последние полтора десятка лет, есть и другие версии.

К примеру, российский социолог, философ Игорь Чубайс в интервью RTVI отметил, что происходящее можно считать следствием раскола правящих элит.

«В России налицо раскол элит, хотя об этом публично не говорится, но очевидны ряд аргументов, которые это доказывают. Причем я об этом говорю не как человек, который наблюдает какую-то подковерную борьбу и получает информацию из первых уст – я говорю как гражданин, который живет в стране и видит, что происходит.

Почему я говорю именно о расколе элит? Целый ряд аргументов, простейший из них, который подтвердила сама власть – многочисленные материалы в СМИ о родственниках Путина, расследование о Кривоногих, и, что самое важное, комментарий Пескова: "мы знаем, кто это делает". Все это не может быть случайностью», – отметил Чубайс.