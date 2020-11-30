Фото яхты Кривоногих с эскортом ВМФ удалили после расследования "Собеседника"

С форума «Водный транспорт» пропала фотография, на которой яхта миллиардерши и матери возможной дочери президента РФ Владимира Путина Светланы Кривоногих пересекала Финский залив в сопровождении военного судна ВМФ РФ. Это произошло вскоре после публикации расследования Sobesednik.ru, который давал прямую ссылку на этот материал.

Сейчас по прежнему адресу вместо изображения яхты «Альдога» находится не связанная с ней баржа, на что обратил внимание один из читателей Sobesednik.ru. Из описания «Адольги» фото тоже удалено, остались лишь два других фото. Напомним, 27 ноября и утром 28 ноября там была опубликована фотография, на которой яхту «подруги» Путина сопровождает военное судно «Юнармеец Балтики» — противодиверсионный катер Балтфлота проекта 03160 «Раптор», который не раз участвовал в военно-морских парадах. Изображение сохранилось в кеше Google.

Кто и по каким причинам удалил фотографию, неизвестно.

Соответствующее расследование Sobesednik.ru ранее прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что это «полная туфта», которая была «притянута за уши».

По мнению оппозиционного политика Алексея Навального, подобное использование средств военно-морского флота России является «унижением» для всего ВМФ.