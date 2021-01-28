Результаты протестов: Гращенков назвал главную ошибку оппозиции

Подходит к концу рабочая неделя, следующая за выходными, во время которых россияне вышли на улицы городов на несанкционированные митинги в поддержку арестованного после возвращения в страну оппозиционера Алексея Навального. Этому предшествовала целая череда событий, начиная от публикации расследования группы Bellibgcat о предполагаемых отравителях популярного блогера, заканчивая его решением вернуться в Россию с последующим задержанием и арестом.

А потом Навальный и вовсе взорвал в Сети настоящую информационную бомбу, фактически из СИЗО опубликовав фильм-расследование, набравший к моменту публикации этого материала уже свыше 98 миллионов просмотров. Иными словами, работы у политологов и прогнозистов в последние недели было немало. Теперь же, когда ситуация немного утихла, им остается лишь подводить итоги.

К примеру, как отмечает глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, в действительности результат протестов можно назвать удовлетворительным для обеих сторон политического процесса. Своими мыслями на этот счет эксперт поделился в эфире Youtube-канала «Редакция».

Илья Гращенков // Стоп-кадр: YouTube

«Результатам протестов, в принципе, удовлетворены обе стороны. Властям удалось как-то купировать ситуацию и не допустить одномоментного превращения акции в Болотную, а оппозиции удалось показать, что она выводит достаточно много людей, потому что митинг, напомню, все-таки несанкционированный. Пока есть недоработки: у митингов нет четкого месседжа, из города в город они меняются. В будущем нужны единые требования и хотя бы минимальная координация в этом вопросе», – рассказал Илья Гращенков.