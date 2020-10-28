Павловский заявил о скорой отставке Путина: Власть готовит нам серьезный сюрприз

Авторитетный политолог Глеб Павловский объяснил, какие обстоятельства толкают Кремль к досрочным президентским выборам весной 2021 года.

Еще недавно, летом Кремль праздновал победу: принятие поправок в Конституцию в ходе голосования, вызвавшего у ряда экспертов множество вопросов и претензий, было тем не менее обставлено и подано в государственных СМИ с помпой. Однако власть, по мнению Глеба Павловского, не смогла развить триумф. Поэтому Кремль, с его слов, готовит новый повод шокировать россиян. Причем это может быть целая череда неожиданных инициатив, вызванная разными причинами.

– Весной (2021 года. – Прим. Sobesednik.ru) нас ждут сюрпризы, – заявил политолог в эфире «Эха Москвы». – Кремль не может найти себе предмет деятельности. В качестве спасателя он не вызывает доверия – и не у каких-то снобов, экспертов и политологов, а просто у населения, с которым пытается работать.

Чем больше он работает, тем больше подкачивает черную энергию в массы. Она растет. Это показывают все опросы: провластные, антивластные. Он не может найти, что делать.

Павловский уверен: Кремль «что-нибудь устроит весной».

– Это будет яркое, незабываемое, может быть, даже историческое событие. Я не исключаю даже президентских выборов, – сказал политолог. – Когда власть теряет реальный предмет деятельности и не может его найти, она впадает в панику, и от нее можно ждать любых вещей.

После одного триумфа, каким было голосование по Конституции, нужен следующий триумф. Но какой? Триумфа с ковидом не получается. Так что власти могут броситься в еще одну переупаковку власти. Ведь, собственно говоря, для них местом действия является не страна, а сама власть. Страны нет даже как сцены. Сценой является власть. Если они хотят что-то сделать, они у себя в аппарате затевают такое, что ставит на уши всю страну. Надо, я думаю, быть готовым к таким вещам.

Оценивая в целом предстоящий политический сезон, Павловский дает весьма тревожный прогноз. Связано это и с предстоящими выборами президента США.

– Понятно, что Кремль уже внутренне сделал ставку на Байдена. То есть просто смирился с победой Байдена и торопится договариваться, – говорит эксперт. – Вот почему я жду перехода второй волны эпидемии в разрушительную политическую фазу очень скоро, в конце года, зимой-весной. Я думаю, этот сезон будет очень неприятный.

Кстати, о готовящемся транзите власти заявляют многие политологи. В частности, Валерий Соловей недавно высказал предположение о том, что Владимир Путин готовится обратиться к нации с важным заявлением по этому поводу. По данным Соловья, о транзите власти будет объявлено в январе 2021 года.