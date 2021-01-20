СМИ рассказали, почему Навальный опубликовал расследование про Путина сразу после ареста

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, судя по всему, не мог не спланировать свой приезд в Россию вместе со всеми возможными сценариями развития дальнейшей ситуации. А потому вчерашняя публикация очередного громкого расследования о «дворце Путина под Геленджиком» оценена многими экспертами как вполне удачная заготовка, позволяющая блогеру перебить повестку даже в тех условиях, в которые власть поставила его в первые же минуты после возвращения в страну.

Кроме того, как пишут авторы Telegram-канала «Как-то вот так», в действительности новому фильму Навального удалось выполнить еще одну важную роль – полностью затмить собой попытку кремлевских политтехнологов сыграть на «единении Путина с народом» в рамках Крещенских купаний. Впрочем, есть у специалистов по этому поводу и другие выводы.

«Вышедший накануне фильм Алексея Навального о тайной резиденции российского президента Владимира Путина продолжает тренд на десакрализацию главы государства. Отмечается, что у президента есть резиденция под Геленджиком, оформленная через подставных лиц. Согласно оценке авторов фильма, площадь этого дома составляет 17690 квадратных метров, а стоимость его постройки – порядка 100 миллиардов рублей. Кроме того, строительство самой резиденции якобы проводилось под прикрытием легенды о строительстве оздоровительного детского лагеря.

Публикацией этого фильма Навальному удалось доказать свою способность влиять на повестку даже в то время, когда он находится в СИЗО, куда он попал после судилища, нарушающего сразу три федеральных закона. Примечательно, что перед публикацией этого расследования повестка президента стала постепенно возвращаться в строй, а его участие в крещенских купаниях должно было свидетельствовать о духовном единении Путина с избирателями. Однако недочеты в режиссуре и запреты принимать участие в крещенских купаниях со стороны РПЦ, так и не позволили достичь необходимого эффекта. Да и намек на то, что российский президент якобы находится в хорошей форме и не собирается никуда уходить, был подпорчен вбросами о том, что уже в этом месяце он якобы планирует объявить своему окружению дату ухода из политики и имя преемника. Впрочем, не исключено, что этот вброс был сделан с целью перебить повестку, сформированную Алексеем Навальным.

В дополнение к прорыву повестки оппозиционером в рамках первого заседания Государственной думы основной темой стала именно его фигура. Сообщается, что думские ветераны обозначили два конкретных сценария будущего для Алексея Навального в России – или длительный срок заключения, или добровольная эмиграция за пределы страны. Последнее полностью сводит на нет недавние заявления представителя Кремля о том, что власти не склонны к преувеличению популярности Навального», – пишут авторы канала.