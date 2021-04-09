СМИ: Путин подготовил для россиян хорошие новости в своём послании

Похоже, что прогнозы многочисленных политологов о предстоящем послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию начинают сбываться. Как минимум это касается подготовленных главой государства заявлений о введении в стране новых государственных выплат россиянам, которых многие ожидали, считая, что такая мера станет одним из первых шагов, направленных на подготовку к предстоящим осенью парламентским выборам.

Как пишет URA.RU, ближе к выборам в Государственную думу россияне могут рассчитывать на получение от государства новых выплат. Соответствующий вопрос, по данным издания, обсуждался в минувшую среду во время совещания членов правительства России с участием главы государства. Ключевым докладчиком в рамках мероприятия стала курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, она же и рассказала о ключевых преимуществах таких вложений бюджетных средств, сосредоточив внимание на повышении рождаемости. Эксперты полагают, что новые меры социальной поддержки населения вместе с расширением уже существующей помощи будут положены в основу предстоящего послания.

Татьяна Голикова

Отмечается, что во время общения с министрами президент заявил о своем желании обсудить идеи, которые можно было бы включить в новый текст послания Федеральному собранию. «Необходимо оценить, к каким качественным изменениям в жизни россиян привела наша совместная работа, какого удалось добиться эффекта с точки зрения развития территорий, районов, городов, социальной и экономической сфер. Мне кажется, не стоит говорить, насколько это важно. Если та или иная инициатива является востребованной и дает ощутимые результаты для населения, бизнеса и территорий, нужно подумать о том, чтобы ее продлить или даже расширить ее применение», – отметил Владимир Путин.

Кроме того, глава государства напомнил присутствующим о том, что часть инициатив из прежних посланий имела прямое отношение к поддержке семей с детьми через новые выплаты, в том числе программу материнский капитал, выплаты пособий на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет, а также многого другого. Отвечая на это, Голикова подтвердила президенту, что упомянутые меры действительно дали определенный результат. В частности, с 2019 по 2020 годы в России было зафиксировано падение темпов сокращения рождаемости с 8% до 3%. Привела вице-премьер и положительную статистику относительно борьбы с бедностью.

Как считают опрошенные изданием эксперты, учитывая заявления Татьяны Голиковой, можно предположить, что федеральный центр готов продолжить курс по расширению социальных выплат. «Если в правительстве докладывают, что есть реальные результаты и такие выплаты остаются востребованными, это означает, что стимулирование населения продолжится. Быть может, во время самого послания Путин не назовет конкретных параметров таких выплат, но я не вижу поводов для того, чтобы они не были включены в поручения», – считает политолог Александр Шпунт.