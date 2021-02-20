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19 февраля, пятница

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Россияне получат миллиарды: Путин объявит о новых выплатах и льготах

Общество
19:11, 20 февраля 2021

Россияне получат миллиарды: Путин объявит о новых выплатах и льготах
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Политолог Леонид Радзиховский раскрыл содержание послания президента Федеральному собранию, которое ожидают на днях. По инсайдерской информации, это событие может состояться уже 24-25 февраля.

О чем заявит президент в своем 17-м послании, Sobesednik.ru выяснил у политолога Леонида Радзиховского.

– Послание не будет воинственным, оно не будет бряцать оружием, в нем будет мало тем относительно внешней политики, армии и т.д. – считает Радзиховский. – Это будет социальное послание по принципу «Бриллиантовой руки»: «Детям мороженое, бабе – цветы».

Наверняка будут обещания продлить льготную ипотеку, выплаты многодетным, возможно, что-то о пенсиях. 100% социальное послание.

– Почему вы так думаете?

– Потому что Владимир Владимирович – популист, как и все политики на белом свете. Согласно опросам общественного мнения, интерес людей к внешней политике, к военной тематике, к геополитике, т.е. ко всему тому, чем кормят несчастного телезрителя годами, потерян.

Телезрителю вливают через рот, через нос, через уши геополитику – Америку, НАТО, Украину, а оно не вливается, потому что налито уже до краев. Ему вливают, а оно выливается.

Зритель смотрит, он сидит на игле, для него это ритуал, но интереса у него этот ритуал уже не вызывает. Он, телезритель, не стал хорошо относиться к Америке, совершенно не сочувствует украинским националистам и не испытывает никакого желания, чтобы НАТО приблизилось к нашим границам. Просто эти темы народ не интересуют. НАДОЕЛО! Это не входит в систему приоритетов.

Приоритеты сегодня совершенно другие: уровень жизни, образование, медицина, экология, между прочим, ЖКХ – в общем, сугубо житейские социальные проблемы. А высокие отношения с НАТО и Соединенным Штатами людей не колышат. Я думаю, это, наконец, дошло до Администрации президента, а поскольку в этом году выборы в Думу, то тем более Путин должен показать людям, что его интересы соответствуют ожиданиям людей. Его приоритеты – это приоритеты людей. Вот таким будет послание.

Теги: #Путин #Радзиховский

Рубрика: Общество

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