"Путин неслучайно затягивает с посланием": Афанасьева о том, как Навальный повлиял на президента

За последние дни можно было услышать множество оценок тех политических событий, с которыми Россия столкнулась в первые несколько недель 2021 года. Ведь, начиная с решения оппозиционера Алексея Навального вернуться на Родину и его прилета в Москву, в стране фактически началась настолько яростная «чехарда» с настолько закрученным сюжетом, что впору проводить параллели с самыми изысканными и драматическими сценариями. Причем, в данном случае общественности открыты лишь пролог и самое начало развязки – ее большая часть вместе с эпилогом еще далеки от той временной точки, в которой мы находимся, а потому наблюдать за их развитием любопытному соглядатаю предстоит еще довольно долго.

Между тем, эксперты в своих оценках истории с Навальным, публикации его нашумевшего фильма-расследования и вспыхнувших после этого протестов разделились даже не на два, а сразу на несколько условных лагерей. И даже если отбросить откровенно прокремлевский пул специалистов, не оставляющих попытки нивелировать эффект от очевидно тщательно проработанной Навальным и его командой операции, обвиняя последнего в работе на западные спецслужбы, остается еще немало групп спикеров, имеющий самые разные точки зрения по данному вопросу.

К примеру, известная российская общественница и ученая, профессор Вера Афанасьева по-своему видит предварительные итоги очередного витка политического противостояния. По ее словам, Навальный на данном этапе полностью переиграл Кремль, сумел сформировать принципиально новый тип протеста, а также не просто заставил президента лишиться части поддержки населения, но еще и поставил его в положение, найти выход из которого будет более чем сложно.

Вера Афанасьева // стоп-кадр: YouTube

«Путин неслучайно затягивает с президентским посланием. Ведь его, как и весь сценарий изменения политического устройства системы под стареющего лидера, необходимо срочно переписать. Пока игру ведет Навальный, уже около месяца, а Кремль тем временем пытается, и пока не очень успешно, перехватить эту инициативу.

Да, это не может продолжаться долго, тем более что силы сторон совершенно не равны, но первый раунд этого противостояния Навальный выиграл вчистую. А по легитимности президента Путина и власти в целом был нанесен такой удар, оправиться от которого будет очень тяжело. Уровень доверия президенту, по замерам «Левада-центра»*, снизился с 34% (октябрь 2020) до 29% (на данный момент). С учетом того, что этот показатель имеет инерционный характер, это очень значительное падение.

Картина, которую мы наблюдали в январе, принципиально отличается от всего, что происходило прежде. Впервые за весь период существования режима протесты вспыхнули практически повсюду, причем протесты под общим антипутинским лозунгом. Такого единения удалось добиться лишь однажды – под лозунгом властей о присоединении Крыма в 2014 году. А то, что произошло сейчас, с точки зрения изменения отношения населения к власти – это своего рода анти-Крым.

Примечателен и тот факт, что на политической авансцене последних событий заметны лишь Навальный, участники протестов и силовики. Что же до Путина, то он старается вести себя так, словно все происходящее его вообще не касается, и только изредка по случайному поводу может продемонстрировать свое участие в жизни страны. Чиновники тоже молчат, лишь периодически что-то доносится из стен Государственной думы.

Также не видно и местных властей, и это не удивительно, их ведь и так, как самостоятельных политических субъектов, не существует – ни мэров, ни губернаторов. В сравнении с предыдущими случаями, мы наблюдаем за протестом в одной из самых централизованных и унитаризованных стран. Карательская жестокость силовиков только завершает складывающуюся картину оккупационной власти. Эта жестокость не просто загоняет граждан по домам, но еще и усиливает эффект от протестов и их воздействия на общество. 12 000 задержанных – это колоссальной много. Со времен Сталина в России такого еще не было.

Нет правоохранительной системы, есть лишь охранители режима, которым на право наплевать. Нет представителей власти, ни как власти, ни как представителей населения. Нет политических партий, кроме, фактически партии Навального со штабами и низовых структур КПРФ. Зато есть граждане, которые готовы бороться за свои права и требовать, чтобы власть их соблюдала. Именно это вселяет надежду на будущее», – пишет Афанасьева.

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».