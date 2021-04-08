Владимир Путин в послании объявит об отмене пенсионной реформы?

Многие российские эксперты ранее, рассуждая о возможном содержании послания президента Путина Федеральному собранию, делали предположения о том, что главе государства в контексте внутренней политической нестабильности и роста социальной напряженности в стране придется объявить о новых шагах властей, направленных на «раздачу денег» населению, в той или иной степени. Вообще, большая часть политологов называет меры, о которых может объявить глава государства для спасения рейтингов власти перед парламентскими выборами, общим термином «смягчение социальной политики».

И в рамках этого смягчения неоднократно высказывалось предположение о том, что власти, стремясь обеспечить необходимый результат на осенних выборах в Государственную думу, вполне могут пойти на то, чтобы снова снизить пенсионный возраст, тем более, что принятая в 2018 году пенсионная реформа с повышением возраста выхода на пенсию для россиян стала одним из ключевых факторов падения доверия населения к федеральному центру и партии власти.

Примечателен и тот факт, что борьба за отмену пенсионной реформы все эти годы продолжалась и в стенах Государственной думы. Представители системной оппозиции неоднократно вносили на рассмотрение коллег по парламенту законопроекты, предлагая вернуть россиянам прежние рамки пенсионного возраста. Вот только «Единая Россия» раз за разом игнорировала подобные законопроекты. Но в этот раз ситуация может развиваться совершенно иначе.

Более того, не так давно группа депутатов нижней парламенты во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым в очередной раз внесла на рассмотрение коллег законопроект об отмене пенсионной реформы. Этим же документом предлагается ввести в России запрет на повышение пенсионного возраста вплоть до 2035 года. И если прежние инициативы справедливороссов оставались незамеченными, то приближение послания президента, а также думских выборов 2021 года меняет ситуацию, а потому шансы на проход документа ряд экспертов уже не считают нулевыми.

К примеру, как отмечает политолог Игорь Скурлатов, в этот раз Путин может лично объявить об откате пенсионной реформы и возврате к прежним параметрам пенсионного возраста в стране.

«Владимир Путин может откатить пенсионную реформу и вернуть прежние сроки выхода на пенсию. Впрочем, этого все равно недостаточно. Требуется структурная модернизация и перестройка российской экономики, а также масштабная кадровая чистка. Нам необходима смена курса, а не попытка поменять "шило на мыло". И вот в этом контексте у президента возникают проблемы.

Лень ломать все старое, тем более что жить при компрадорском неофеодализме так комфортно. Однако, помимо дня сегодняшнего, нужно думать и о будущем, которое не сулит России и для ее элит в том числе ничего хорошего. Неужели это не понятно?

Рецепт выхода из сложившейся ситуации прост – полная кадровая и структурная перестройка. В противном случае страну ждут смута и разрушение русской цивилизации вместе с государством», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.