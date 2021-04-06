"Идет зачистка оппозиции перед выборами в Госдуму": Удальцов обратился к россиянам

Симоновский суд Москвы продлил и ужесточил административный надзор координатору «Левого Фронта» Сергею Удальцову, под которым политик находится с 2018 года. Теперь он должен почти до конца апреля 2022-го отмечаться не дважды, а четырежды в месяц.

Введение персонального «комендантского часа», когда нельзя покидать свою квартиру с 20 до 8 часов, суд счел избыточной мерой и применять ее не стал. Хотя полиция настаивала на этом.

– Аргументы полиции были настолько неубедительны, настолько формальны, что даже прокуратура заявила, что не нужно в полном объеме поддерживать такие требования, – прокомментировал Удальцов ход судебного заседания.

Защита политика настаивала на том, что и сам надзор продлевать не следует, но такой поворот событий никого из оппонентов не устраивал. Сам Сергей предполагал, что надзор будет продлен на полгода или меньший срок, а то и вовсе снят.

– Гадать не будем, – сказал он в ожидании решения суда. – Судья производит адекватное впечатление. – Если удастся отбить ограничения, работать будет полегче.

В итоге суд частично удовлетворил иск полиции: продлил надзор до 26 апреля 2022 года и ужесточил режим контроля.

– Это не самое страшное – будем чаще встречаться, – пошутил Удальцов, покинув здание суда.

– Половину требований полиции суд все-таки отклонил – тот же ночной режим. Это очень важное решение, потому что эта мера жизнь человека затрудняет максимально. Право выезжать из Москвы в область осталось. В Электросталь могу съездить. И за грибами. Нельзя сказать, что это великий успех, но это и не полное поражение.

Политик в течение 10 дней намерен подать апелляцию, так как считает решение суда незаконным и необоснованным. По мнению Удальцова, власти пытаются максимально ограничить его общественную активность, поскольку идет целенаправленная «зачистка» оппозиции в преддверии выборов в Госдуму.

Несмотря на это, политик призвал всех записываться в наблюдатели и агитаторы за оппозиционных кандидатов. Голосовать, по его мнению, следует в последний день и только лично, поскольку «электронное голосование не подлежит никакому контролю».