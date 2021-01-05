Сергей Удальцов не исключил "политическую смерть" Путина в 2021 году

Координатор «Левого фронта» дал прогноз о том, что ждет в наступившем году Россию, оппозицию и президента.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в прямом эфире YouTube-канала «Левый фронт» рассказал о том, как встретил Новый год под арестом (политик отбывал 10 суток за коллективную подачу разного рода заявлений в приемную АП летом прошлого года), а также высказал свой взгляд на перспективы развития политической ситуации в России в начавшемся 2021 году.

По мнению Удальцова, накануне выборов в Госдуму власти «расчищают поляну» от потенциально опасных кандидатов – таких, как Николай Платошкин, Любовь Соболь или Юлия Галямина, которой уже фактически запретили участвовать в выборах и быть муниципальным депутатом, приговорив к условному сроку по «дадинской» статье.

Удальцов не исключил, что «дадинская» статья может быть применена и к нему, так как два административных дела с интервалом менее полугода у него уже есть.

«Будьте бдительнее и аккуратнее, – призвал Удальцов. – Сейчас все спецслужбы приведены в режим повышенной готовности. Не подставляйтесь и не пишите лишнего в интернете». Политик отметил, что подобное поведение – не проявление трусости, а осторожность. И призвал все оппозиционные силы к солидарности. «Хотя бы неформально всем нужно консультироваться и продумывать сценарии», – сказал Удальцов.

Сергей Удальцов // Фото: Андрей Струнин

По мнению политика, на думских выборах 2021 года может повториться ситуация, как на выборах в Мосгордуму-2019, когда независимым кандидатам массово отказывали в регистрации, а лидеров возникшего на этой почве протеста не менее массово подвергали арестам. Именно для этого нужны совместные действия, чтобы грамотно делить округа и договариваться о поддержке наиболее сильных кандидатов в случае недопуска представителей оппозиции на выборы.

«Тогда, может быть, Путин в политическом плане не переживет 2021 год, – подытожил Удальцов. – Их задача, чтобы это болото, эта псевдостабильность, когда продолжается колоссальное воровство и жирует олигархия, сохранилась».

Наступивший год, по прогнозу Удальцова, будет «тяжелым и трудным» во всех смыслах. Массовые акции – под запретом под очень удобным предлогом коронавируса, который власть, считает политик, продолжит эксплуатировать. Как заявил Удальцов, он не видит признаков тяжелого заболевания у Путина, поэтому ситуация в стране по этой причине не изменится.