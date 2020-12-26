У Любови Соболь в изоляторе забрали маску для проведения ДНК-анализа

Член московского ОНК Марина Литвинович сообщила, что вчера юрист ФБК Любовь Соболь участвовала в очной ставке с тещей сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева (его считают одним из участников операции по отравлению оппозиционера Алексея Навального). Об этом пишет Znak.com.

Напомним, против Соболь возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. Утверждалось, что юрист проникла в квартиру женщины обманным путем, в сопровождении людей в форме сотрудников Роспотребнадзора.

Также у Любови Соболь изъяли маску, в которой она прибыла в изолятор. Это сделано для проведения анализа ДНК. Следственным процессом заняты шесть следователей.

Сама юрист отмечает, что чувствует себя нормально, хоть и подверглась 16-часовым следственным мероприятиям.