Любовь Соболь забрали в СК, у неё дома обыск. Дело о звонке в дверь

Домой к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь с утра пришла полиция. Она успела рассказать, что это первый персональный обыск именно у неё, а не в ФБК: «Всё бывает в первый раз», — добавила политик.

«У меня заклеили камеры на площадке. Взломали дверь на площадке, я слышала, как ее ломали. Стучат в дверь и говорят, что пришла полиция. Видимо, обыск у меня будет дома. Видимо, потому что я приходила к отравителю Навального Кудрявцеву», — поясняет она в опубликованном видео.

Позднее стало известно, то Соболь без адвоката увезли для дачи показаний в Следственный комитет, её мужу и маленькой дочери позволили покинуть квартиру. В ней проводят обыск. Основание для следственных действий пока остается неизвестным, но в ФБК предполагают, это связано с её недавним визитом к предполагаемому отравителю Алексея Навального. Тогда она лишь звонила в его дверь, но к дому приехала полиция, а Соболь была задержана. Её обвинили в неповиновении сотруднику полицию. Причиной появления силовиков в жилом доме назвали звонок одного из жильцов.

«То, что к Соболь пришли с обыском указывает на то, что уголовное дело возбудили, вероятно, по ч.1 ст 139 УК [«Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица», — ред.]. Это будет первое дело, которое возбуждено по звонку, в прямом смысле слова», — предполагает директор ФБК Иван Жданов в своем Twitter.

«Интересно, почему московский СК, а не ГСУ [Главное следственное управление СК РФ]. Дело-то государственной важности!» — иронизирует главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. «Вот да, недорабатывают», — соглашается с ним г-н Жданов.

Дополнение. По словам Ивана Жданова, дело квалифицировали по части 2 статьи 139 УК РФ, то есть добавилось обвинение в применении насилия или угрозе его применения. Аккаунт «Навальный Live» уточняет, что силовики вынести из квартиры всю технику. Взяли ли бытовую технику, не уточняется.