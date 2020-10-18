"Израильским врачам известно, как все серьезно": Соловей сделал громкое заявление о здоровье Путина

В 2019 году российское экспертное сообщество активно обсуждало сценарии потенциального транзита власти в стране ввиду того, что президент России Владимир Путин проводил на посту главы государства последний, согласно действующей тогда Конституции, срок. Основных версий было три: выдвижение на пост президента преемника Владимира Путина, создание Союзного государства с Беларусью, а также расширение полномочий Госсовета, который возглавит действующий глава государства.

Однако уже в январе все перевернулось с ног на голову: в своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин объявил о том, что в Конституцию России будут внесены некоторые поправки, а чуть позднее депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила «обнуление» сроков Владимира Путина, после чего экспертное сообщество пришло к единому мнению – никакого транзита власти в стране не планируется, действующий президент продолжит руководить страной и после 2024 года.

Дальнейшие события были мало предсказуемы, в том числе и для властей: рекордное падение нефтяных котировок и пандемия коронавирусной инфекции, которая спровоцировала сильнейшее снижение экономической прочности страны, спутали все планы правительства, и политическую трансформацию пришлось отложить. Летом и вовсе стала появляться неоднозначная информация относительно здоровья президента России Владимира Путина. В частности, такие заявления делали доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей, который славится своими громкими инсайдами, и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. Помимо этого, общество стало замечать, что президент страны, в отличие от своих зарубежных коллег, практически не появляется на публике и руководит страной исключительно из стен своей резиденции – данный факт, который косвенно подтверждает заявления экспертов, всерьез обеспокоил граждан страны.

Журналисты радио NVC в разговоре с профессором Валерием Соловьем решили уточнить, насколько реальны разговоры и действительно ли у Владимира Путина не все хорошо со здоровьем. Политолог дал достаточно прямой ответ, который в некоторой степени может претендовать на статус сенсационного.

«Во-первых, было бы странно, если у человека в 68 лет, который два десятка лет возглавляет не самую простую страну и принимает не самые простые решения, было все в порядке со здоровьем.

Насколько фатальны эти проблемы? Скажу так: об этом очень хорошо знают израильские врачи. Израильским врачам известно, насколько серьезные проблемы со здоровьем у президента России Владимира Путина. Это о чем-то говорит?

Говоря в целом, здоровье Владимира Путина – один из факторов, по причине которых он в 2021 году уйдет из политики», – заявил Валерий Соловей в эфире NVC Radio.