Георгий Сатаров: Поправки в Конституцию нужны только Путину

Политолог, социолог, один из участников создания Конституции Георгий Сатаров — о том, зачем президенту так срочно понадобилось ее менять:

— Несмотря на как минимум троекратное утверждение Путина, что никаких изменений в Конституцию он вносить не намерен, изменения в нее внесены все-таки будут, и весьма серьезные. Их список был опубликован на прошлой неделе. Тогда же мы узнали, что никакого референдума по этому поводу проводиться не будет. Будет только некое всенародное голосование, отличающееся от референдума отсутствием 50% порога явки.

Строго говоря, референдум 1993 года – сокращенное бытовое название того, что тогда проводилось. Юридического права проводить референдум ни у кого не было. И официально это было всенародное голосование, у которого не было юридического статуса референдума. Поэтому в этом смысле никаких различий между тем, что происходит сейчас, и тем, что было тогда, нет.

Различия в другом. В том, что в 1993 году, несмотря на все родовые травмы и прочие проблемы, написание Конституции все-таки было нормальным конституционным законотворчеством. А то, что предлагает Путин, не имеет к конституционному законотворчеству ни малейшего отношения. Там закрепляются некие странные вещи, направленные совсем на другое. А именно: на стартовавший проект транзита власти, который он должен провести и проконтролировать. Конституция там и рядом не лежала – побойтесь Бога! При этом не следует забывать, как эта власть относится к Конституции. Изменения, которые в нее планируется внести, нужны только Путину и только для осуществления его целей. Это совершенно очевидно. Например, у нас в стране нет правосудия, справедливости можно добиться только в ЕСПЧ. И ЕСПЧ у нас больше не будет. Нам это нужно? Нет! У нас существует более или менее нормальное муниципальное самоуправление. Поправки его уничтожают. Нам это нужно? Нет.

Представлен и список людей, которые эти поправки будут писать. Сенатор Клишас, автор закона о суверенном Рунете и об оскорблении власти. Депутат Левин, автор закона об иноагентах. Какой-то казачий атаман, прыгунья с шестом, пианист... Это называется: не смешите наши нейроны. Это позорище! При этом, обратите внимание, они даже перестали хоть как-то маскироваться. Не знаю, что это – истерика или Бог уже наказал их, лишив разума. Конечно же они все это утвердят и примут. Но следует помнить, что чем больше сжимают пружину, тем сильнее она потом бьет.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2020 под заголовком «Поправки в Конституцию нужны только Путину».