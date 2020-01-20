Путин внес проект поправки к Конституции и назначил представителей в Госдуме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин внес в Госдуму проект о поправках к Конституции, пишет «Интерфакс».

Также Песков сообщил, кто станет представителем президента в Госдуме при обсуждении этой инициативы. Ими статут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

О намерении внести поправки в Конституцию Путин заявил 15 января во время послания Федеральному собранию. Также он создал рабочую группу из 75 человек, которая займется подготовкой поправок. Число статей Конституции, которые подвергнутся правке, разнится в нескольких источниках.