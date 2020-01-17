"Спецоперация" рабочей группы: с чего начинается пересмотр Конституции

Не прошло и пары дней, как спецоперация по пересмотру Основного закона (по-другому и не назвать то, что не известно до объявления, как это ни смехотворно звучит, гарантом Конституции, никому, кроме него самого) резко завертелась. Уже сформирована рабочая группа из 75 человек — критерии, как водится, совсем не публичные. При этом большая часть из них не обладают юридическим образованием (правоведов только 11!), но были доверенными лицами при переизбрании гаранта гарантом еще на один срок.

Уже сегодня начнется обсуждение поправок. Представляете? То, что никому не было известно еще в начале недели, будет уже предметно обсуждаться. Причем речь идет не просто о законе, а о Конституции, незыблемость которой должна проверяться десятилетиями, если не веками.

Закончится такое общественное обсуждение, по видению единственного политического субъекта в стране, который все это и придумал, «всероссийским добровольным голосованием», нигде не описанным и весьма расплывчатым даже по названию. Референдума не будет — его отверг сразу пресс-секретарь...

Так делается тогда, когда, в принципе, уже все решено, а нужно лишь соблюдение формальностей. Которые, к слову, не соответствуют закону —так как ни таких рабочих групп, ни таких голосований нет в законодательстве. Ирония еще и в том, что поправки к главам 3–8 Конституции (к которым относится заявленное изменение политической системы — изменение компетенции ветвей власти и прочее) принимаются как конституционные законы — палатами парламента: большинством не менее трех четвертей от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы. Но именно для этого предусмотрено эфемерное «всероссийское добровольное голосование».

Скорее всего, будет и то, и другое — парламентарии при всероссийском одобрении будет поставлены перед фактом проявления народной воли. А может, «под сенью» народной воли нас ждут более циничные инициативы...

К другим новостям — кратко. Временный запрет на использование систем распознавания лиц подготовлен в... Европе. Еврокомиссия призывает выработать меры, чтобы исключить возможные юридические коллизии, а кроме того, защитить персональные данные и право на неприкосновенность частной жизни.

Мэрия Москвы, напротив, объявила конкурс под 2 млрд рублей на поставку компьютерного оборудования для системы обработки таких видеоданных. И вообще, в Москве создают единое видеопространство, к которому подключат все городские камеры, а также интегрируют его с базами данных МВД.

Знаковый случай, практически прецедент произошел в Барнауле, где местная жительница сменила в паспорте отчество на «матчество» — должна была быть Александровной, но стала Анновной. И что еще более символично — ее поддержал священник из Ростовской области, указав, что это указывает на безответственность мужчин и их нежелание вступать в семейные отношения.