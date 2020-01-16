Путин объяснил, что поправки в Конституцию разовьют РФ как правовое государство

Президент России Владимир Путин разъяснил смысл предложенных им поправок в Конституцию страны.

Как сообщает сайт Кремля, 16 января российский лидер провел в Ново-Огарево первую встречу с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. В ходе этой беседы Владимир Путин объяснил, что суть предложенных им изменений состоит в том, чтобы Россия смогла развиться как социальное и правовое государство.

«Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны», — сказал президент, добавив, что данные изменения не затрагивают фундаментальных основ.

Кроме того, по словам Путина, предложенные поправки предусматривают усиление роли парламента. При этом глава государства считает, что Россия должна оставаться президентской республикой. «У президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности, и в связи с потерей доверия», — пояснил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти уже до 1 мая 2020 года.