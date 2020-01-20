Для внесения поправок в Конституции планируют изменить полтора десятка статей

Рабочая группа назвала статьи Конституции, которые требуют корректировки в связи с поправками, предложенными президентом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, направленный членами группы Владимиру Путину.

Отмечается, что всего изменения планируют внести в 16 статей Основного закона РФ.

Так, в статьях 15 и 79 рабочая группа намерена закрепить приоритет Конституции РФ над международным правом, а в статье 75 — МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексацию пенсий.

Кроме того, в статьях 78, 97, 110, 119, 129 планируется описать основные требования к лицам, замещающим ключевые государственные должности, членам парламента и судьям, в статье 81 — ужесточить требования к кандидату на должность президента РФ, а в статье 114 — закрепить обязанность правительства обеспечить исполнение перечисленных обязательств.

Статья 125, по мнению членов рабочей группы, должна будет расширить компетенцию Конституционного суда РФ в части проверки принятых законов, а 132-я статья закрепит в РФ принцип единства публичной власти.

Статьи 83, 102, 103, 129 планируют изменить в сторону расширения полномочий Федерального Собрания и уточнения полномочий президента.

В разговоре с «Ъ FM» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все перечисленные поправки не затрагивают фундаментальных основ российского политического строя, а значит, не требуют проведения всенародного референдума. Однако президент, по его словам, посчитал важным узнать мнение граждан. «Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут оформлены в ходе работы конституционной комиссии — в виде отдельного закона это будет формализовано или одной из статей», — сказал Песков.

Напомним, что ранее движение в защиту прав избирателей «Голос» выступило с заявлением относительно предложения президента провести «голосование» по поправкам к Конституции РФ, выдвинув четыре принципа, которые необходимо соблюсти для выявления воли российских граждан.