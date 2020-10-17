COVID-19 за сутки в России: 14 922 – заболели, 8 617 – выздоровели, 279 – умерли

В России за сутки зарегистрировано 14 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб. Из этого числа 4 648 человек приходятся на Москву.

В Петербурге 659 новых пациентов, в Подмосковье — 458, в Нижегородской области — 288, в Ростовской области — 287. Еще в четырех регионах более 200 заражений.

Отмечается, что 26,8% из новых заболевших не имели никаких клинических симптомов ковида.

Ранее в СПЧ попросили у Роспотребнадзора уточнить, насколько целесообразно в некоторых регионах введение перчаточного режима.