23 февраля выдалось на редкость морозным, но это не помешало коммунистам и сторонникам левых сил пройтись с красными знаменами вдоль стен Кремля и возложить цветы в память о погибших воинах. Перед началом акции мы поговорили с координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым.

– Какие цели у сегодняшней акции? Она ведь не только про цветы?

– Красные флаги на фоне Кремля – это очень символично. Это сигнал для действующей власти, что левые силы уже возле Кремля. И сегодня мы не просто ритуально отмечаем 23 февраля, мы выражаем свой решительный протест. У меня админнадзор, и я не могу участвовать, но я стою рядом. Мы сегодня четко заявляем: если в самой краткосрочной перспективе в стране не будет происходить изменение курса развития в сторону левого поворота, если не будут арестованы все эти Чубайсы, Силуановы, Кудрины, не будет дана оценка приватизации 90-х, не будет проведена национализация наших стратегических отраслей промышленности, то у народа не останется выбора. Потому что сплотятся все – от коммунистов до экологов.

– Какие ваши требования сегодня?

– Четкие и понятные: пенсионную реформу – отменить, зарплаты – не меньше 30 тысяч, итоги приватизации – пересмотреть, компенсировать все украденное в 90-е. Не Потанин должен жировать, а народ процветать. России нужны социалистические реформы, нужно, чтобы наши природные богатства, металлургия, транспорт принадлежали народу.

– В адрес всех протестующих постоянно слышатся упреки. Что вы им ответите?

– Сегодня нам надо сплачиваться, объединяться, накапливать силы. Главное – единство, борьба с олигархией и путинской командой, которая все это крышует.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2021 под заголовком «Сергей Удальцов: Левые силы уже возле Кремля».