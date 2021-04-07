Законопроект об отмене пенсионной реформы перед выборами внесли в Госдуму эссеры

В Госдуму внесен законопроект об отмене пенсионной реформы и возвращению возраста выхода на пенсию к 60 годам для мужчин и 55 годам для женщин. В 2018 году против реформы почти полным составом голосовали фракции «Справедливая Россия» и КПРФ, а в ЛДПР часть проголосовали против, а часть воздержались. Теперь лидер эссеров Сергей Миронов говорит, что принятое «Единой Россией» (и почти всеми депутатами от неё) решение «рано или поздно надо исправлять». Предложение в парламент внесли депутаты фракции «Справедливая Россия».

«Мы вновь вносим законопроект, который предлагает вернуть возраст выхода на пенсию для мужчин 60 лет, для женщин — 55 лет», — сказал Миронов журналистам.

Как отмечает ТАСС, эссеры неоднократно вносили подобные предложения, однако все они отклонялись. Подобные инициативы исходили и от других партий. Шансов на принятие этого законопроекта все также не много, так как голосовать за него будут те же депутаты партии «Единая Россия», которые изначально приняли пенсионную реформу. Они обладают конституционным большинством мест в парламенте.