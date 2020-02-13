"Попрошайничество и голодная смерть": депутат о будущем пенсионеров после скандала в Думе

Имеет ли смысл платить в Пенсионный фонд, если уже через несколько лет опять грозит повышение пенсионного возраста?

Госдума отклонила законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Как пояснил Sobesednik.ru один из авторов законопроекта, зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, причина даже не в намерении в ближайшие 10 лет еще раз «наступить на грабли» повышения пенсионного возраста.

— Просто страх от этой, мягко говоря, ошибки вводит их в ступор. От этого боязнь любого прикосновения к этой теме. Именно поэтому «Единая Россия» заблокировала голосование по законопроекту, просто не став в нем участвовать, — сказал Нилов.

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По словам нашего собеседника, позиция фракции остается неизменной: любыми способами заставить власть исправить эту ошибку. Однако при этом остается вопрос: имеет ли смысл гражданам и дальше платить в Пенсионный фонд. Ведь, согласно данным, приведенным в пояснительной записке к законопроекту, Россия лидирует по количеству мужчин, не доживающих до 65 лет — таких 43% (данные Всемирного банка). Плюс общеизвестный факт: 40% российских «предпенсионеров» не могут устроиться на работу.

— Граждане здесь ничего не решают, за них в ПФР платит работодатель, — пояснил Нилов. — Теоретически он может этого не делать, но не факт, что в этом случае он отдаст эти деньги работникам. Есть только один способ бороться с повышенным возрастом выхода на пенсию, с принуждением к труду: массово опротестовывать в судах, чтобы иски шли нескончаемым потоком. У многих людей в 50–55 лет столько проблем со здоровьем, что продолжать работать невозможно, а других вариантов нет. Только попрошайничество, которое запрещено, и голодная смерть.

По мнению Нилова, пенсионная реформа даже не провалилась, а нанесла непоправимый вред:

— Экономический эффект — ноль, одни проблемы, и это все признают, — говорит он. — Когда рушатся госинституты, например та же «партия власти», это не провал — это гораздо хуже. И теперь любого, кто придет на это место — в правительство ли, в руководство регионом, — будет разъедать этот яд. Я бы провел расследование: кто все это придумал, провел и утвердил. Но это потом. Сначала нужно добиться отмены того, что было принято в 2018 году.