Депутат назвал срок нового повышения пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись заранее поставить под запрет возможность очередной реформы.

За права пенсионеров боролись депутаты от партий КПРФ и «Справедливой России». Парламентарии внесли законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста, однако Госдума это предложение отклонила.

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин в своем выступлении на заседании Госдумы привел ряд причин, по которым повышать пенсионный возраст недопустимо, напротив, его нужно снизить.

— Позиция моя и моих коллег такая, что надо не просто накладывать мораторий, а в принципе снижать пенсионный возраст, потому что эти рабочие руки на рынке труда не востребованы, — говорит Олег Шеин. — В декабре месяца в Госдуме официально выступали представители институтов при Министерстве финансов РФ. Они заявили, что из числа «предпенсионеров», людей за пятьдесят, трудоустраиваются только 29%. Повышение пенсионного возраста в этих условиях означает выталкивание людей в полную нищету, без зарплаты и без пенсии.

Будут ли они еще повышать [пенсионный возраст]? Сама логика тех, кто поддерживает повышение пенсионного возраста, отвечает на этот вопрос. Пенсионеров, по их мнению, стало слишком много. Чтобы этим пенсионерам проиндексировать выплаты, необходимо сократить число самих получателей. Мы с вами понимаем, что если речь идет об определенном временном пространстве, то через восемь лет повышение пенсионного возраста закончится, а индексировать надо будет дальше. Надо будет искать другие источники, включать идеологию, а исходя из нее, будут повышать возраст и дальше — до 70, 80 и так далее.

Самое важное: летом прошлого года два крупных института, финансируемых правительством РФ, заявили о том, что 2028 год — это год, когда надо будет повышать снова пенсионный возраст.

[Прим. ред.: доклад экспертов Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ был представлен на конференции в Высшей школе экономики.]

Это не фантазия оппозиции, а четкая позиция либеральных институтов. Их логика сегодня реализуется российской властью. Позиция «Справедливой России» заключается в том, что это преступное решение надо разворачивать назад.

— Ваша позиция ясна, но что делать обычным людям, чтобы отстоять свои права?

— Есть международный опыт. Существуют две практики — французская, которую вы сами видели, это страна революции, а также опыт Италии и Польши, где народ пришел на избирательные участки, разгромил там все эти неолиберальные партии. В результате там были приняты законы противоположного характера, снижающие пенсионный возраст.

Следующий год в нашей стране — год больших выборов, — напоминает депутат. — Надо учиться у наших соседей, потому что опыт показывает, что все зависит от людей.