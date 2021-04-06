"Агрессивный" Путин: политолог назвал главную интригу послания президента

От российского президента Владимира Путина в рамках его предстоящего послания Федеральному собранию РФ ожидают самых разных шагов. Кто-то прочит посланию «широкие жесты» с точки зрения внутренней социальной политики – дескать, перед думскими выборами властям необходимо спасать рейтинги, и без «вертолетной раздачи» денег никак не обойтись. Другие считают, что главе государства придется в очередной раз объявить о значимых кадровых перестановках, поскольку транзит власти, хотя бы в качестве формата переориентирования внешней и внутренней, ничего иного не предполагает. Есть и другие версии.

К примеру, как рассказал политолог Аббас Галлямов в эфире «Дождя», выступление главы государства перед членами обеих палат парламента страны в этот раз ничего принципиально нового ожидать не стоит. Кроме того, главная интрига послания, убежден эксперт, заключается в том, насколько Путин готов сбросить рамки приличия, сделав свое выступление в той или иной степени агрессивным.

«Очевидно, что послание президента будет выглядеть как сеанс психотерапии. Путин традиционно выступает в этой роли, и чего-то нового ожидать от него не стоит. Президент попытается убедить россиян, что дела совсем не так плохи, как могут им показаться. Социология показывает, что в обществе падает вера в нынешнюю власть, а задача Путина – убедить их в обратном. Он будет сыпать цифрами, какими-то фактами, доказывающими, что трудности, конечно, есть, но они не носят общесистемный характер.

В послании Путин расскажет о победе над коронавирусом, все это будет противопоставляться окружающему миру. Наверное, также будут призывы к сплочению против глобальных угроз. Полагаю, будет сказано и о готовности дать отпор внешним врагам на фоне напряженной ситуации на российско-украинской границе.

Самая главная загадка сейчас – насколько агрессивным будет послание Владимира Путина, потому что в самом государстве эта агрессия усиливается. Главной интригой послания является то, насколько президент отбросит все рамки приличия, потому что до этого он всегда позиционировал себя "над схваткой", однако в глубине души он испытывает большую ненависть к Навальному и неблагодарному избирателю. Прорвется ли этот негатив или нет – большой и самый интересный вопрос», – рассказал Аббас Галлямов.