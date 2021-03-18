Пенсионный возраст, отставки, помощь населению: политолог раскрыл детали послания Путина

О послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию в первом квартале 2021 года говорят много и разнообразно. В основном, конечно, большая часть экспертов бьется в догадках над реальными причинам столь серьезной задержки с этим мероприятием, особенно на фоне его возросшей значимости в год, когда властям предстоит предпринимать радикальные меры для спасения рейтингов «Единой России» перед осенними думскими выборами.

Впрочем, дискуссия уже давно вышла за пределы экспертного круга, а потому о задержавшемся послании заговорила и политическая тусовка. К примеру, лидер КПРФ Геннадий Зюганов не так давно отметил, что, по его данным, «послание переписывают уже пятый раз, а это значит, готовят что-то серьезное». Разумеется, Америку своими высказываниями Геннадий Андреевич «не открыл», но позволил в очередной раз прочувствовать, насколько важным для Кремля является послание Федеральному собранию 2021 года.

Причем в свете разгорающегося скандала после высказываний американского президента Джо Байдена о Владимире Владимировиче и России отнестись к нему придется еще более серьезно. Не исключено даже, что уже сейчас в Кремле новый мозговой штурм и «оперативная планерка» по «шестому» по счету «переписыванию» послания. Впрочем, все это только догадки. Причем, далеко не из числа наиболее интересных, поскольку еще больший интерес представляют предполагаемые заявления президента в рамках этого мероприятия, если оно, конечно, состоится.

К примеру, известный российский политолог Илья Гращенков не так давно дал подробное описание всем ключевым заявлениям, которых ожидают от Путина в ближайшее время с учетом необходимости спасать рейтинг власти. Они, по его словам, могут касаться кадровых перестановок, помощи населению, борьбы с коронавирусом и, что не менее важно, послаблений в рамках нашумевшей пенсионной реформы.

«Отставки в верхах российской власти могут начаться сразу после послания Владимира Путина. Похоже, что для спасения рейтингов "Единой России" накануне старта предвыборной кампании может быть сделан ряд громких заявлений в рамках президентского послания Федеральному собранию.

Прежде всего, Путин может объявить о корректировке курса по увеличению пенсионного возраста, а также о снижении фискальной нагрузки на малоимущих россиян, тем более что социологи уже проводят соответствующие опросы. Кроме того, в рамках послания может быть объявлено о скорой победе над коронавирусом и запуске кампании по тотальной вакцинации, а вместе с этим – и о новых мерах поддержки для социально незащищенных групп. Наконец, может быть запущена и серьезная кадровая реформа, которую долго приходилось откладывать, и которая может быть выполнена лишь частично, чтобы "взбодрить" информационное пространство.

Ротация ключевых фигур в рамках этой реформы может затронуть силовой блок, в том числе ФСО, ФСБ и другие ведомства. Это же касается правительства и губернаторского корпуса. В спецслужбах могут сменить руководителей, а в Кабмине – глав отдельных министерств. Например, это могут быть Минспорт, Минобрнауки, Минсельхоз, МЭР и МИД. Что касается губернаторов, то под сокращение могут попасть от трех до пяти глав регионов из числа тех, чей личный и партийный рейтинги окажутся минимальными. Это должно помочь немного исправить ситуацию перед приближающимися выборами в Государственную думу. Кроме того, незначительных ротаций следует ожидать и в рядах полпредов, к примеру, по ЦФО или УрФО.

Как уже говорилось неоднократно, послание долго откладывали, поскольку не было внятного базиса – о чем вообще говорить? Но и пропускать его, как это было в 2017 году, тоже не получается, поскольку на носу избирательная кампания. В результате при отсутствии очевидных смысловых линий ключевыми тезисами могут стать своего рода "контуры надежды". А главный вопрос заключается в том, станут ли корректировать пенсионный возраст. Политически эту ошибку можно было бы свалить на ушедшее правительство Дмитрия Медведева, заодно обновив состав экономического блока правительства и запустить "контрреформу" так, чтобы в будущем ее тоже можно было откорректировать», – пишет Гращенков.