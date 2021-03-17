Лавров, Бортников: Валерий Соловей предрек массовые отставки после послания Путина

У российских политологов в последние недели появилась новая ключевая тема для обсуждений – послание президента Путина Федеральному собранию. Вернее, вопрос касается причин, по которым это, традиционное для российской системы власти мероприятие, не состоялось в начале года, а также неоднократно переносилось – сначала на конец февраля, потом на конец марта, а сейчас о дате послания вообще известно довольно мало.

В рамках этой дискуссии Кремлю приписали такой набор факторов, что некоторые из них вполне тянут на полноценную конспирологию. Причем, не стесняются озвучивать подобное даже весьма популярные российские политики. Чего стоят недавние слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что «послание переписывают уже пятый раз, а значит, готовится что-то очень серьезное». Подлил «масла в огонь» и глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков, вызвавший недоумение наблюдателей словами о том, что сроки послания до сих пор не определены, и сразу же опровергнувший себя самого заявлением о том, что эти «сроки» (разумеется, неопределенные и несуществующие) постоянно «сдвигаются вправо».

Между тем, есть и более взвешенные попытки оценивать ситуацию. К примеру, известный российский политолог и доктор экономических наук Валерий Соловей в интервью Youtube-каналу «Главтема» решил не искать «черную кошку в черной комнате», а искать причины переносов послания Путина в рамках той реальности, с которой ему и его коллегам приходится работать в последние месяцы. Речь о «транзите», преемниках и реконфигурации самой структуры власти под предстоящие парламентские выборы и все тот же транзит.

Валерий Соловей // стоп-кадр: YouTube

И в этом контексте его заявления звучат, пусть и откровенно настораживающее, но зато вполне логично. По словам Валерия Дмитриевича, причины задержек с посланием кроются в том, что для Путина это мероприятие стало представлять довольно сложную дилемму, в рамках которой приходится решить целый комплекс серьезных и весьма чувствительных для Кремля вопросов.

«Почему сейчас в России существует такая неопределенность касательно послания Владимира Путина Федеральному собранию? Во-первых, Дмитрий Песков по дате послания сам ничего не знает, решение примет президент лично. Решение будет приниматься, исходя из ряда обстоятельств: экономических реалий, внешнеполитической обстановки. Ему необходимо решить, как ему выступать – очно или дистанционно?

Он должен принять для себя еще одно очень важное решение: от него очень ожидают, что в своем послании он огласит свои планы транзита власти в стране. Путин колеблется, оглашать эти планы или нет. Сейчас уже более-менее известно, что после послания Путина последуют кадровые перестановки, причем достаточно масштабные: называются фамилии Бортникова, Лаврова и некоторых других министров, полпредов и губернаторов. Все это требует подготовки. Именно поэтому Владимир Путин не спешит с посланием и выбирает наиболее благоприятный момент, однако складывается ощущение, что благоприятного момента может и не быть», – заявил Валерий Соловей.