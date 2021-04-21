В Госдуме заявили о попытках Запада изолировать Россию и сдержать ее развитие

Страны запада запустили механизм информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«Отсюда и новые санкции, высылки наших дипломатов, обострение локальных конфликтов, стремление сорвать крупные международные проекты, среди которых «Северный поток — 2», — отметил депутат.

Он рассказал, что «события последнего месяца явно показали желание западных стран сдержать развитие России и не допустить ее укрепления на международной арене».

Особое беспокойство, по мнению парламентария, вызывает усиление военного присутствия у российских границ. Запад пытается опустить перед Москвой железный занавес, оборвав все возможности для диалога и взаимного доверия, считает Шеремет, при этом плацдармом для обострения отношений выбраны приграничные страны, среди которых главная ставка сделана на Украину.

«Они пытаются постоянно ткнуть палкой медведя, не задумываясь о последствиях. Если медведь проснется, то мало потом никому не покажется», — подчеркнул депутат.