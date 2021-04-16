Россия и США: три вывода из контактов Байдена и Путина

За последние несколько дней эксперты дали уже немало оценок недавнему звонку американского президента Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину. Причем мнения и в этот раз разделились, и зависят они, как это принято говорить, исключительно от «точки сидения».

Так, провластные СМИ и политологи оперативно выдали материалы о большой стратегической и геополитической победе российского президента Владимира Путина, который своими действиями вынудил американского коллегу, еще недавно пытавшегося оскорбить его в нашумевшем интервью, звонить первым, искать возможности для диалога и в целом заявлять о готовности к нормализации отношений.

У многих других мнение выглядит диаметрально противоположным. В особенности, если спроецировать на тот самый звонок последующие решения главы Белого дома, в том числе по введению нового пакета антироссийских санкций. Эксперты убеждены, что Вашингтон не собирается ослаблять хватку и снижать давление на Кремль, а лишь пытается создать для него дополнительные проблемы в условиях транзита, приближающихся выборов и скорого выступления главы российского государства с посланием к Федеральному собранию.

Между тем, как считает политолог Алексей Макаркин, на самом деле события последних дней следовало бы трактовать, прежде всего, с точки зрения прагматики. И в этом случае, добавляет он, выводы весьма очевидны. По его словам, никакой перезагрузки в российско-американских отношениях можно не ожидать, однако рассчитывать на снижение напряженности все-таки можно.

«Недавний звонок Байдена Путину и последовавшее за этим введение новых антироссийских санкций можно трактовать прагматично. Во-первых, никакой перезагрузки отношений не будет, поскольку она и не планировалась.

Поэтому двусторонние отношения между странами будут носить скорее противоречивый характер – смягчение отношений по одним вопросам будет сочетаться с ужесточением по ряду иных проблем.

Россия при этом остается системным противником Соединенных Штатов в обозримой перспективе. Другое дело, что градус этой напряженности может быть самым разным в зависимости от вызовов и ситуации.

Во-вторых, ряд существенных обстоятельств, связанных с этим звонком, имеют отношение к украинскому кризису, где наблюдаются определенные признаки смягчения противостояния. К примеру, Сергей Шойгу не так давно заявил, что учения будут завершены в течение двух недель, а эсминцы ВМС США пока воздержались от вхождения в акваторию Черного моря. Все остальное подлежит обсуждению без гарантии достижения быстрого результата.

Однако существует ощущение, что стороны как раз не сильно спешат. В России любая спешка сразу же ассоциируется с перестройкой, а в США – с перезагрузкой. В обоих случаях воспоминания не самые лучшие, пусть и по разным причинам.

В-третьих, США предлагают расширение повестки в отношениях с Москвой, однако в своих интересах. Одним из аспектов является тема климата, которая в администрации Джо Байдена на данный момент считается одной из ключевых.

Еще одним вопросом является Афганистан. В этой стране США, не забывая об обвинениях в связях с террористами, дают понять, что не против разделить ответственность за стабилизацию ситуации с Россией.

Тем более, что у России есть собственные интересы, связанные с безопасностью обстановки в Центральной Азии, а потому Москва очень не хочет обрушения действующего афганского режима. Между тем, уже в 2021 году американские войска уходят из Афганистана – весьма прагматичный вопрос в этой игре», – пишут авторы канала.