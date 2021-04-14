Александр Проханов: Путин и Байден несвободны, за ними стоят целые группировки элит

Известия о телефонном разговоре между президентом США Джо Байденом и его российском коллегой Владимиром Путиным были восприняты прессой и экспертным сообществом как положительные. Свидетельством этого можно назвать резкий рост курса российского рубля и некоторых отечественных биржевых индексов, обусловленный этими новостями.

Разумеется, на этом же фоне появились разговоры о том, какие тезисы в рамках обозначенных пресс-службами Белого дома и Кремля тем могли обмениваться лидеры двух государств. А наибольшее внимание приковано к предложению американского лидера провести саммит на нейтральной территории.

Между тем, как считает российский писатель и журналист Александр Проханов, точно узнать, о чем именно был разговор между Байденом и Путиным, широкой общественности, скорее всего, не удастся. Итоги же этой беседы, уверен эксперт, могут заключаться в том, что нынешняя напряженность вокруг украинской темы, которая всерьез беспокоит многих, постепенно спадет.

«Нам же с вами до конца неизвестно, о чем именно был этот разговор, что в нем таилось, что ему предшествовало. Все мы находимся на данный момент в состоянии эдакого огромного возбуждения и не меньшего заблуждения. Вот, все эти сгустки ненависти, этих войск, эти разговоры с колоссальным количеством пропагандистов по обе стороны. Это все ничем не закончится: войска рассосутся, люди снова разойдутся по разным сторонам, а мы отойдем от телевизоров с ощущением жуткой пустоты.

Полагаю, что все, выходящее на публику и проговариваемое на людях – это фальшивка, тихие галлюциногены, которые призваны нас то возбуждать, то успокаивать. Между лидерами стран существует принципиально другой уровень коммуникации. Более того, за их спинами действуют группировки элит и группы, коммуникации между которыми можно назвать еще более важными, чем телефонные беседы отдельно взятых президентов. В современном мире лидеры стран несвободны. Взять, к примеру, европейских лидеров – что это за лидеры, которые просверкают два-три года и исчезают? Или, к примеру, что это за лидеры, которых американцы меняют как перчатки или расстреливают, как Кеннеди в Далласе?» – отметил Проханов.