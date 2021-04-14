Победа Путина: Соловей рассказал, почему Байден экстренно позвонил президенту России

Военные приготовления Москвы уже вышли на финишную прямую, что и вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне. Именно этим обстоятельством, убежден известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей, и вызван тот факт, что президент Соединенных Штатов Джо Байден решил провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, о котором стало известно накануне.

Как рассказал эксперт в интервью Марку Фейгину, американцы очень серьезно восприняли риторику России в отношении Донбасса. Более того, политолог, ссылаясь на собственные источники, отметил, что Россия не так давно передала официальному Киеву свои требования, одним из ключевых пунктов которых стала подача воды на Крымский полуостров. Причем, профессор Соловей не стал уточнять итоги этой стратегической игры Кремля, однако отметил, что на данный момент все выглядит как серьезная политическая победа российского президента.

«Буквально недавно я разговаривал с человеком, который находится недалеко от эпицентра событий. Он ответил мне всего лишь одной репликой: «ты бы знал, сколько нам пришлось за это заплатить». Он не расшифровывал свой ответ, но я полагаю, речь идет не о морально-психологических усилиях. Почему Байден именно сейчас предложил Владимиру Путину встретиться? Все просто: военные приготовления России стали выходить на финишную прямую. Об этом было доложено президенту США, а также о том, что эти приготовления выглядят максимально серьезно.

Некоторое время шли разговоры о том, что Россия просто демонстрирует силу, но американцы отнеслись к этому очень серьезно. Очевидно, что Украина не выдержала бы русского удара, и в то же время никто из других стран не готов был оказать Украине ту военную помощь, которой было бы достаточно, чтобы противостоять России. Но самое интересное заключается в том, что несколько дней назад Украине были переданы требования от России, главным пунктом которых отмечена подача воды в Крым.

Эта история имеет много явных и неявных сторон, но в целом это выглядит как морально-психологическая и политическая победа президента России Владимира Путина. Это безусловно так. Что будет дальше, зависит от многих факторов, предсказать которые практически невозможно», – заявил Валерий Соловей.