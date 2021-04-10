Война в Донбассе все ближе: Делягин назвал "опасную" дату

Обострение ситуации вокруг Донбасса в последние дни активно обсуждается не только по обе стороны российско-украинской границы и в самопровозглашенных республиках, но и в остальном мире. И если прежде беспокойство было вызвано, прежде всего, появлявшимися сообщениями о том, что Киев активно стягивает к линии разграничения в Донбассе большое количество военной техники и личного состава, то в последние дни тон заявлений немного изменился.

Все дело в том, что свой шаг в виде демонстрации силы, по крайней мере так считают многие эксперты, сделала Москва. Дошло до того, что главкому ВСУ Руслану Хомчаку пришлось тревожно рапортовать перед парламентом страны о том, что Россия скопила у границы страны не менее 25 батальонно-тактических групп. Причем с тех пор стороны не прекратили стягивать вооружение к зоне напряженности, и уже почти никто не сомневается в том, что рано или поздно расставленная по позициям техника начнет стрелять, а это значит, что война в Донбассе все ближе к реальности. Открытым остается лишь один вопрос, перерастет ли все это в масштабные боевые действия, и кто первым осмелится нажать на «спусковой крючок».

Так, большая часть российских экспертов и военкоров считают, что войну спровоцирует именно Украина, которая занималась стягиванием масштабных сил в Донбасс едва ли не с самого начала года. Для сторонников этой версии открытым остается лишь вопрос о том, когда именно ВСУ могут начать наступление.

К примеру, как считает известный российский экономист и публицист Михаил Делягин, существует несколько вероятных дат, когда Киев может отдать приказ и отправить свои войска в атаку на позиции сил самопровозглашенных республик. Кроме того, эксперт убежден, что до 22 апреля ничего подобного произойти не должно, а также называет самую «опасную», по его мнению, дату.