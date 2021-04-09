Вызывает опасения: журналист рассказал о "третьей силе" в ситуации вокруг Донбасса

Едва ли не с первых дней после завершения острой фазы вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, которая стала успешной для Азербайджана, сумевшего отвоевать часть ранее утраченных территорий, эксперты заговорили о появлении на Южном Кавказе нового геополитического игрока, чьи амбиции должны тревожить Москву. Речь шла о Турции, оказывавшей Баку масштабную военную и материальную поддержку в рамках 40-дневной войны и готовой продолжить свой поход по региону после успеха союзника.

Более того, примерно в то же время появились предположения, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может иметь «свой интерес» и в других точках напряжения. В частности, рассматривалась Украина с тлеющим конфликтом на востоке страны. Косвенное подтверждение этих подозрений появилось почти сразу – в начале 2021 года стало известно, что Анкара и Киев наладили военно-техническое сотрудничество и даже планируют запустить совместное производство турецких ударных БПЛА Bayraktar, хорошо зарекомендовавших себя в Карабахе и прозванных многими журналистами «убийцами» российских ЗРПК.

Теперь об Эрдогане говорят уже сквозь призму нынешнего обострения ситуации в Донбассе, считая его той третьей силой, которая может вмешаться в ход событий и может даже стать тем фактором, который подтолкнет Украину к масштабным военным действиям в регионе, что вызывает определенные опасения. Такое мнение недавно высказал известный российский журналист Дмитрий Дризе.

«Куратор украинского направления при администрации президента РФ Дмитрий Козак высказал мнение о том, что большой войны не произойдет. Как бы там ни было, Киев в силу своей неопытности вполне может спровоцировать ряд непредсказуемых последствий, и в этом случае России придется вмешаться в ситуацию. В целом же, Москва якобы заинтересована в сохранении стабильной ситуации в соседней стране.

В происходящем в последнее время есть небольшой положительный момент: мирный процесс, который до сих пор находится в своего рода тупике, удалось сдвинуть с мертвой точки. И вот уже состоялась телефонная беседа между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель. Официальные Берлин и Москва по-разному комментируют итоги этого разговора. Однако это, по большому счету, не имеет особого значения. Главное в этом случае, чтобы не было войны.

Теперь что касается угроз. И «дети со спичками» при администрации президента Владимира Зеленского, и так называемые «ястребы войны» в России, которые желают помахать саблей, одинаково вызывают определенные опасения. Есть еще и третья сила, которая совсем не против качнуть маятник – это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который не скрывает своих амбиций по усилению турецкого влияния в том числе в странах постсоветского пространства, где ему уже удалось добиться определенных успехов. О нем также не стоит забывать. Принцип «прав тот, кто сильнее» тоже никто не отменял. Так что есть хороший повод проявить политическую мудрость. Именно этого на данный момент как раз не хватает», – отмечает журналист.