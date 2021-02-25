Любопытная закономерность: эксперт увидел "четкий сигнал" России в событиях в Армении

Армения снова входит в довольно крутое пике, правда в этот раз речь уже идет не просто о политическом кризисе, а о куда более значимых событиях. Так, 25 февраля стало известно о том, что Генштаб вооруженных сил Республики выступил с заявлением, в котором потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Сам Пашинян в ответ на это назвал происходящее попыткой военного переворота и даже обратился к своим сторонникам с призывом выходить на улицы. Как разрешится эта ситуация, экспертам пока предугадать сложно, но многие из них отмечают очевидный факт – обстановка в Республике формируется куда более стремительно и обретает еще более негативный подтекст, чем в первые дни после объявления перемирия в Карабахе, которое было воспринято многими жителями страны как капитуляция.

Между тем, как отмечает директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, вне зависимости от того, каким образом будут развиваться события в Ереване в ближайшее время, подобная нестабильность выгодна, прежде всего, Москве, причем, по целому ряду факторов.

«События, которые происходят в Армении, выгодны Москве, поскольку возможный уход Никола Пашиняна из власти избавить Кремль от политика, который оправдывает поражение Еревана в карабахской войне отсутствием помощи с российской стороны.

Кроме всего прочего, Пашиняна в Кремле никогда не считали своим, ведь он игнорировал практически все просьбы не преследовать своих предшественников, исходившие от российской стороны, более того, он вообще сумел прийти к власти через народную революцию.

Для России в данном случае складывается весьма удобная информационная логика: Грузия пошла антироссийским путем, в результате чего лишилась Южной Осетии и Абхазии, Украина решила дружить с Западом, из-за чего потеряла Крым и Донбасс, Беларусь пробовала заигрывать с многовекторностью и едва не столкнулась с цветной революцией, а Армения при премьере Пашиняне начала отдаляться от России и проиграла карабахскую войну.

Выходит довольно четкий сигнал: если вы не с нами, то вы будете нести потери. Но если вы наш друг, то мы вас вытащим из любой ситуации. Сирия и Башар Асад – яркое тому доказательство», – пишет эксперт в своем авторском Telegram-канале.