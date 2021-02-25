Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра Пашиняна

Генштаб Вооруженных сил Армении выступил с требованием отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает «Интерфакс».

Сам Пашинян уже расценил эти действия как попытку государственного переворота в стране. Ранее в отставку был отправлен первый замначальника главного штаба Тигран Хачатрян.

Со стороны военных заявляется, что Пашинян более не может принимать адекватных решений в кризисной и практически судьбоносной ситуации для страны.

«ВС Армении долгое время терпели "атаки" властей по дискредитации ВС, однако все имеет свои границы», — пишется в заявлении генштаба.