Пашинян рассказал, что российские "Искандеры" оказались почти бесполезны

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, российские ракетные комплексы «Искандер» на практике оказались малоэффективными. Таким образом он ответил президенту Сержу Саргсяну, который сказал, что «Искандеры» могли бы задействовать уже на четвертый день боевых действий.

«Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%», — заявил Пашинян в интервью порталу 1in.am.

При этом на вопрос о том, как такое вообще возможно, премьер ответил неуверенно: «Не знаю… Может, оружие восьмидесятых».

У Армении было четыре комплекса «Искандер», которые даже показывали на военном параде 2016 года. Пока что это единственная страна, у которой есть эта российская установка.