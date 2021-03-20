"Олигархи сдадут Путина": аналитик назвал главную проблему российского президента

В ближайшие дни, похоже, в российской экспертной среде наметится тренд на так называемое совмещение двух ключевых повесток последних дней. Речь о наметившемся жестком противостоянии с Западом после слов президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путина, в рамках которого отечественные элиты вполне могут перейти к реализации плана, который политологи условно называют «осажденная крепость». А также о давно обсуждаемом и все еще ожидаемом послании президента России Федеральному собранию.

Иными словами, ответ Путина Байдену, в рамках которого он просто пожелал заокеанскому визави «здоровья» и предложил устроить публичные дебаты – это лишь верхушка огромного айсберга реакции, большую часть которого Кремль вложит непосредственно во внутренние смыслы. Эксперты уже отмечали, что агрессивная риторика Байдена может быть вызвана вовсе не состоянием здоровья американского лидера или его стремлением сыграть на публику, а желанием дать российским элитам четкий сигнал о том, что с Россией при президенте Путине договариваться никто не станет.

И эти сигналы могут определиться внутреннюю и внешнюю политику Москвы на ближайшее будущее, контуры которой, как считает аналитик Сергей Минеев, будут заложены как раз в послании президента Федеральному собранию. По словам эксперта, Кремлю и Путину на данный момент остро необходимо мобилизовать тех представителей элит, которые наделены властью на всех уровнях, в противном случае олигархи, добавляет он, вполне могут «сдать Путина».

«Гальванизация придворных – это ключевое на данный момент мероприятие для Владимира Путина. Гальванизировать – значит покрывать металл другим металлом посредством воздействия на него электрического тока, хотя этот термин также означает побуждение к действию и оживление. Слова Джо Байдена вбивают клин между теми, кому терять уже нечего – придворными, и теми, кому терять есть что – олигархами.

Действительно, олигархи могут сдать Путина, вопрос заключается лишь в том, когда и в каких условиях. Определяющим фактором в этом случае будет устойчивость системы. И эту устойчивость определяют придворные. Поэтому именно на гальванизацию придворных будет направлено обращение Владимира Путина к Федеральному собранию.

Важнейшей частью этого процесса станут публичные выступления придворных за Путина. В качестве примеров будут поставлены главы Хабаровского края и Магаданской области. И совсем не зря мы не так давно увидели приход в Telegram Вячеслава Володина и Николая Валуева. Скоро в Telegram будут все. Это будет какое-то подобие бабок из «отрядов Путина». И дело вовсе не в пропаганде, а именно в гальванизации тех, кто будет нести всю эту ахинею, в их публичном замазывании. Та самая гальванизация, только не металлом, а чем-то другим.

Сама же гальванизация придворных направлена на повышение цены, по которой олигархи смогут сдаться Западу, а также на то, чтобы отодвинуть этот момент. Таким образом, придворные будут использованы в угоду олигархам», – пишет Михеев.