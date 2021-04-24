Зачем встречались Путин и Лукашенко? Политолог об итогах встречи глав РФ и Беларуси

К прошедшей накануне встрече между российским и белорусским президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко было приковано такое же внимание, как к состоявшемуся всего за день до этого оглашению послания Федеральному собранию. И это вполне объяснимо, ведь на фоне резкой конфронтации отношений с Западом и обострения ситуации вокруг украинского кризиса, ряд политологов ожидали от Владимира Владимировича громких заявлений, граничащих едва ли не с «принуждением Киева к миру» по сценарию 2008 года или похожим лекалам.

Именно по этой причине многие из них удивились относительно мирным и спокойным ноткам внешнеполитического блока президентского послания, рассчитывая, что самое интересное Путин приберег на 22 число. Ведь и заехавший в Москву с визитом Лукашенко незадолго до отбытия из Минска заявлял, что планирует впервые объявить о каком-то «судьбоносном решении». А если связать его слова с планами Валентины Ивановны Матвиенко, планировавшей собрать Совет Федерации для принятия не менее «важных решений», картина мира выходила довольно тревожная. Причем, одни опасались подобного развития событий, другие, судя по их комментариям, откровенно этого вожделели. К примеру, есть масса сторонников объявления о присоединении Донбасса, пусть и без открытой военной операции против Украины.

Союзное государство: как Лукашенко переиграл Путина

Как бы там ни было, но ничего сенсационного в этом контексте не было озвучено и во время встречи президентов. А под конец дня Шойгу объявил о завершении проверки боеготовности войск ЮВО и ЗВО, которой Кремль объяснял стягивание к украинской границе почти 100-тысячной группировки войск. А потому надежды «ястребов», как минимум в этот раз, разбились о прагматизм и желание Москвы выстраивать несколько более сдержанную внешнюю политику. Похожее мнение немногим ранее озвучил известный российский политолог Илья Гращенков. Эксперт при этом отмечает, что не случилось и ускорения интеграции двух стран в рамках Союзного государства, что оставляет за Лукашенко возможности снова перейти к «многовекторной» политике в будущем. Фактически, Путин и Лукашенко в Москве не сблизились, а потому ситуация во всех смыслах осталась без изменений.

«Прошедшие в минувший четверг переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко носили довольно обыденный характер. Никаких сенсаций озвучено не было, о срочном объединении двух стран никто не заявил, равно как не было заявлений о совместных военных операциях, о которых в последнее время ходили слухи.

Стороны обсудили интеграционный процесс, энергетику, экономику, налогообложение. В принципе, все это Лукашенко немногим ранее проговаривал с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, поэтому не до конца понятно, для чего вообще нужен был этот визит.

Стоит напомнить, что перед поездкой в Москву Лукашенко анонсировал какое-то важное заявление, определенный декрет, который он решил подписать впервые за четверть века. А глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что после президентского послания соберет сенат, чтобы принять «очень важные решения». В Украине, к примеру, считали, что речь может пойти о совместной военной операции Минска и Москва в Донбассе, который угрожал обернуться вторым «Карибским кризисом».

Вероятнее всего, риторика сменилась. Послание вышло довольно мирным, а это значит, что поменялись и те сенсации, которые анонсировали Матвиенко и Лукашенко. Поэтому интеграция теперь идет своим ходом, ее сейчас вряд ли будут форсировать. Как заявил ранее сам Лукашенко, мы живем в разных квартирах, а потому говорить об объединении невозможно. Что же касается сближения экономик двух государств, то нужно еще посмотреть, чем это в итоге может обернуться.

Пока же официальный Минск лишь продолжает все время просить кредит, а пускать в обмен на это в свою экономику российские государственные корпорации он явно не планирует, потому что при первой же возможности Лукашенко снова начнет демонстрировать свою знаменитую многовекторную политику. В общем, никаких изменений и тем более сенсаций в этом направлении нет», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.